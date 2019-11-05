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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

中國豬價跌0.9% 8月以來首次下滑

2019-11-05 16:19中央社 台北5日電

自8月以來在高檔徘徊已久的豬肉價格上週首次出現下滑。中國官方公布，16省（直轄市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的週平均值為每公斤人民幣52.93元（新台幣約233元）、週跌0.9%。

界面新聞報導，據農業農村部信息中心和山東卓創資訊股份有限公司聯合監測，2019年第44週（10月28日至11月1日），16省（直轄市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的週平均值為每公斤52.93元，週跌0.9%，年漲187.0%。

報導指出，上週中國國內瘦肉型白條豬肉出廠價格是自8月份以來首次下跌。在這之前，中國官方祭出多項政策平穩受到非洲豬瘟衝擊而不斷攀升的豬肉價格。

鑒於病死豬屠宰等違法行為仍時有所聞，農業農村部發文要求，在當前豬價高漲的情況下，要保持對私屠濫宰、注水注藥、屠宰病死豬等違法行為的高壓嚴打態勢。

據農業農村部官網5日消息，農業農村部日前發布關於進一步加強生豬屠宰監管的「通知」稱，當前一些地方仍存在小型生豬屠宰場點過多、設施設備陳舊、生產工藝落後、肉品品質檢驗落實不到位、停產企業違規生產、私屠濫宰時有發生等問題。

通知提出，小型生豬屠宰場點，以縣為單位計算，只減不增。生豬屠宰企業設立，必須符合「設計年屠宰生豬能力不低於15萬頭」和省級人民政府設置規劃要求。對於不按規定實施肉品品質檢驗、代宰戶直接宰殺生豬、出租出借場地等行為，一經發現，一律予以關閉。

肉品非洲豬瘟豬價

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