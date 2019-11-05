前公安局官員涉貪汙 家產逾億、北京鳥巢附近擁2套房

2019-11-05 13:12 世界日報 北京5日電



張家口公安局原副局長：家產超1億鳥巢附近2套房 (取材自目橋東區人民法院) 分享 facebook

河北省張家口市橋東區人民法院日前依法公開開庭審理張家口市公安局前副局長王守成涉嫌受賄罪、貪污罪、濫用職權罪、巨額財產來源不明罪。據起訴書顯示，王守成家庭財產總額超過人民幣1億（約1431.6萬美元），其中現金超過1000萬元；他在北京鳥巢附近有2套房產。

上游新聞報導，起訴書顯示，1965年出生的王守成長期在張家口公安系統工作。去年7月27日，張家口市紀委監委網站發布消息：張家口市公安局黨委委員、副局長王守成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

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王守成於2019年1月11日被依法刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。

公訴機關指控，2006年至2018年期間，王守成利用職務便利，為宣化區黑惡勢力充當「保護傘」；在職務晉升與工作調整、土地租賃、子女上學等方面為他人謀取利益；向在宣化區經營房地產開發、酒店、洗浴、運輸、礦業、銷售等企業經營者索要財務，共計折合人民幣2059萬餘元；濫用職權，非法設立「小金庫」，致使共計人民幣610萬餘元國家財產遭到損失；非法侵吞公共財務共計人民幣335萬餘元；其擁有的5521萬餘元財產，遠超其合法收入，不能說明來源。

檢方指控，2011年1月至2018年7月，王守成以購買位於北京市朝陽區林萃東路1號院某室房產（北京鳥巢附近）為由，向金某索要購房款275.6萬元及物業費9萬餘元。王守成並將單位「小金庫」資金160萬元轉給金某，用於購屋。

中介人員稱，林翠東路1號院小區叫「國奧村」，屬於鳥巢附近比較高端的小區。該小區位於奧林匹克公園內，北鄰森林公園，南接主場館區，環境優美，交通便利，每套房子業主報價基本2000萬元左右。

據報導，王守成還利用公款「貪污」了一套房子，就位於上述受賄房產的隔壁。

檢方起訴書顯示，王守成利用擔任張家口市公安局宣化分局局長的職務便利，透過自己及其妻子收受該局相關部門13人的財物，並對其中11人的工作予以關照和提拔。

檢方查實，王守成受賄金額2059萬元、貪污金額335萬元，尚有5521萬元的財產不能說明來源，超過其合法收入，差額特別巨大。