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客闖飛機駕駛艙 機長終身停飛

2019-11-05 01:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

針對一名女乘客進入桂林航空飛機駕駛艙擺拍引發輿論質疑一事，桂林航空4日發布通告稱：當事機長終身停飛。

中新社報導，桂林航空通告稱，經核實，該事件發生於2019年1月4日桂林航空GT1011桂林—揚州航班。根據中國民用航空局及桂林航空的相關管理規定，針對機長違反民航規章讓無關人員進入駕駛艙的行為，桂林航空決定對當事機長處以終身停飛的處罰，對於涉事的其他機組成員處以無限期停飛並接受公司進一步調查。

桂林航空強調，對任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為堅持零容忍，並願意接受社會廣泛監督。

桂林航空官網顯示，該公司由桂林市政府與海航集團共同籌建，2015年6月17日正式註册成立。

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