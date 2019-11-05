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保護陸客 10警赴義聯合巡邏

2019-11-05 01:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國公安部4日發布消息稱，10名警員將代表中國公安機關第四次前往義大利，與義警方開展聯合巡邏。2019年赴義警務聯合巡邏警隊送行儀式當日在北京舉行。

中新社報導，2015年，中國公安部與義大利內政部合作簽署「中義警務聯合巡邏諒解備忘錄」。自2016年起，中國警員每年在旅遊季赴義大利，與當地警方開展聯合巡邏，共同維護在義中國遊客及華人華僑安全利益。

此次赴義聯巡警隊由重慶市公安局牽頭組建，10名警員分別來自重慶市公安局特警、交警、刑偵等警種，以及國家移民管理局、上海市公安局、江蘇省公安廳。

他們將在羅馬、米蘭、都靈、帕多瓦等四地與義警方開展為期三周的聯合巡邏，協助義方警員處理與旅義中國遊客和華人華僑安全有關的各類案事件。

中國公安部國際合作局政委魏曉軍在送行儀式上說，近年來，中義警務聯合巡邏的成功舉行，體現了兩國警方的高度互信，贏得兩國領導人和普通民眾的一致好評，樹立了中國警察的良好形象。

魏曉軍說，希望全體隊員在此次赴義聯巡期間與義方警員加強交流、切磋技藝、增進互信、締結友誼，切實服務旅 中國公民和在義廣大華人華僑、中資企業。

報導稱，中外警務聯合巡邏已先後在義大利、克羅埃西亞、塞爾維亞等歐洲國家成功開展。

公安義大利警察

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