運輸縮短5天！ 中德快捷鐵路貨運 開通

2019-11-05 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



DHL全球貨運與西安國際陸港投資發展集團4日在上海宣布，攜手推出連接中國西安與德國漢堡及諾伊斯的最快捷鐵路貨運服務，運輸時長由原線路的17天縮短至10至12天。這項新的鐵路貨運服務，將令中歐鐵路貨運在速度效率上都踏上新台階。

中新社報導，DHL全球貨運大中華區首席執行官黃國哲表示，中國是歐盟最大的進口貿易夥伴，也是其第二大出口市場，中歐貿易額高達日均10億歐元，而且這一數字還有望不斷攀升。

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西安國際陸港投資發展集團總經理屈錦薇說，為成功測試開行這條班列快線，中德雙方團隊緊密合作，從業務對接到班列成功開行歷時四個月，雙方都展現出了極高的專業素養和敬業精神。下一階段，陸港將與DHL繼續深化合作，共同構建「樞紐+產業」的發展體系。

這一全新線路全長約9400公里，沿途經過哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、立陶宛、俄羅斯聯邦內位於波羅的海南岸的加里寧格勒，隨後通過馬莫諾夫—布拉尼沃邊境抵達歐盟。其最後一段線路橫跨波蘭，到達德國漢堡，而後抵達位於萊茵河畔、鄰近杜塞爾多夫的物流重鎮—諾伊斯。

這條連接中德兩國最為快捷的鐵路貨運線路，得到了中國國家鐵路集團有限公司、白俄羅斯鐵路公司Belintertrans等各方的鼎力支持。

DHL隸屬於德國郵政敦豪集團，是全球物流行業知名企業。西安陸港集團則是中國鐵路總公司認定的中歐班列（西安）的運營平台企業，也是中歐班列運輸協調委員會的發起單位之一。