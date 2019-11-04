全球17年來首見 陸研發阿茲海默症新藥問世
2019-11-04 16:04世界日報 中國新聞組╱北京4日電
中國國家藥品監督管理局近日批准治療阿茲海默症的新藥「九期一」（甘露特鈉，GV-971）上市申請。該藥於全球首度上市，為此領域17年來首見新藥面世，預計年內投放市場，中國千萬名阿茲海默症患者可望受惠。新聞曝光後，相關話題一度衝上微博熱搜。
據人民日報客戶端消息，「九期一」是由上海藥物研究所、中國海洋大學和上海綠谷製藥歷時22年共同研製、開發的，具有完全自主知識產權的國產創新藥，也是全球首個醣類多靶抗阿茲海默症創新藥物。
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新華社報導，阿茲海默症俗稱老年癡呆症。據國際阿茲海默症協會統計，目前全球約有4800萬患者，每3秒鐘還將增加一個新病例。隨著人口逐漸老齡化，阿茲海默症的危害越發顯現。
全球用於臨床治療阿茲海默症的藥物目前只有寥寥數款。各大製藥公司在過去20多年裡相繼投入巨資研發新的藥物，大多宣告失敗。該領域已有17年無新藥上市。
「九期一」用於輕度至中度阿茲海默症，改善患者認知功能，該藥獲批上市，不僅填補世界空白，更滿足眾多病患臨床急需用藥的期待。
據中科院之聲報導，2018年全球治療及照料阿茲海默症費用已達萬億美元，給患者家庭和社會帶來沉重負擔。
中國阿茲海默病患者約1000萬人，是世界上患者人數最多的國家。
隨著人口老齡化加速，預計到2050年中國患者將達4000萬人。自發現阿茲海默病100多年來，全球用於臨床治療的藥物只有5款，臨床獲益不明顯。
報導說，上海綠谷製藥有限公司已做好生產、銷售的各項準備，藥品年內投放市場。
該藥主要發明人為中國科學院上海藥物研究所耿美玉研究員。今年9月，耿美玉團隊已在《細胞研究》（Cell Research）雜誌上發表論文，揭示「九期一」抑制阿茲海默症的作用機理。
對此，不少網友為科學家刷屏點讚：「真的好棒」、「好消息，眾多患者的福音」、「希望早點買到。」還有人提到電視劇《都挺好》中患阿茲海默症的蘇大強有救了。
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