新「豬周期」勢頭猛 中南海壓力大

新豬周期帶來新壓力 經濟學者替中南海操心 路透社 分享 facebook

在中國愈近年關，愈多人關心豬。這兩天豬繼續是最熱的話題，那關心在民間，是討論豬肉價狂漲帶來的百物騰貴（粵語，意指物價大漲），而經濟學者在替中南海操心，一是新年快到了，穩市場成了大事，二是中央經濟工作會議開始籌備了，關心這新「豬周期」如何影響到中國來年的經濟大勢。

說新「豬周期」來了，人們有些緊張，那不算誇張，因為中國公認有「豬肉經濟學」，過往每次「豬周期」現身，都對經濟大勢有重要影響，而今次「豬周期」勢頭相當地猛，如以去秋算起，豬肉價格已經漲了約一年有餘，價格上漲140%以上。而以目前生豬存欄數和母豬頭數計，要回到正常的供求關係，要到明年夏秋之交了。如此一來，就要討論兩個問題，這新「豬周期」來因何在，其對經濟有何新的影響，後面還有一個政策應對問題不勞小民操心。

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中國豬肉價狂漲一年，來因不似以前那麼單純，目前都還在七嘴八舌中，總結起來，大致有三個，首先就是非洲豬瘟，去年中以後出現非洲豬瘟，在遮遮掩掩、斷斷續續中，覆蓋了北起黑龍江、南達海南島、東至浙江、西到西藏的整個中國大陸，其損失慘重，到現在也不好意思總結。

第二個說法聽上去有點滑稽，說是中美貿易戰。也不知小粉紅是怎麼想出來的，說是美帝精心布局控制中國肉品加工和銷售，點名是高盛，令中國人民吃不上豬肉，又策動貿易戰，還故意在上海開美式大賣場賣美國便宜的豬肉，刺激中國人民。而精美派也認為，這事確實跟中美貿易戰有關，本來中國豬肉供應出了問題，可大量進口，其中美國批發價也只是中國市場的十分之一，但因有中美貿易戰，不讓買美國貨供應就更加跟不上了。

第三個說法是政府欲言又止，豬農怒火萬丈的，那就是北京中央要發動一個「美麗鄉村運動」，政府又一級級地往下壓起了環保指標，到了縣鄉鎮，當官的為了保住烏紗帽，就出動警察和保安，像強徵農地一樣的武裝拆除豬場，由之引發的官民衝突去年以來不斷，結果就是現在的狀況，不僅是豬大減，還有豬農的大減。

這原因，說了也白說，新「豬周期」 對經濟的影響則不能不說。中國經濟，政府最怕通脹，業界最怕通縮，現在卻不知是脹是縮的狀態，因為有人說「除了豬肉是通貨膨脹其他都是通貨緊縮」。

如何來解釋呢，用直白的說法，是豬肉價格推高了民間通脹預期；本來經濟在下行中，當局要寬鬆貨幣，但有點怕通脹不敢寬鬆；由於在打貿易戰，不能放開進口怕給對手子彈，還要穩外匯儲備，不能放開進口。也就是說內部外部都有壓力，令供求關係不能理順，令貨幣政策不能發揮應有作用。這新「豬周期」帶給現在和來年，都是壓力。