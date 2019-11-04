南航載143名乘客起落架故障急煞 乘客驚：聞到輪胎燒焦
2019-11-04 14:28世界日報 北京4日電
據微信公眾號「河北日報」報導，南航CZ6540航班2日在石家莊正定機場落地滑行時，飛機前起落架出現故障，機組迅速煞車將飛機停在跑道上。
機場工作人員介紹，故障飛機占據跑道，機場一度關閉。有乘客說，飛機下落到地面停穩僅用10秒鐘，機艙內聞到燒輪胎的味道。
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據中國南方航空通報，2日晚，南航CZ6540航班（廣州-石家莊-大連）於晚上7時53分在石家莊正定國際機場落地滑行時，飛機前起落架出現故障。為確保安全，機組迅速煞車，將飛機停在跑道上，機上乘客143人，無人員受傷，全部坐擺渡車安全離開。飛機於當晚9時35分拖離跑道，南航妥善安排後續旅客行程，事件原因正在調查中。
石家莊國際機場於2日23時20分發布微博稱：2日晚上7時53分，南航執飛的廣州-石家莊-大連航班（機型A320）在石家莊機場落地後因前起落架故障不能脫離跑道，機組組織143名旅客原地下客，並將飛機拖離跑道，當晚9時55分，機場恢復正常運行。
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