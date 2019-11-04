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缺席四中全會 港媒爆：重慶副書記任學鋒離奇去世

2019-11-04 09:38聯合報 記者羅印冲／即時報導

中共十九屆四中全會閉幕，據香港星島日報披露，中共中央候補委員、重慶市委副書記任學鋒罕見缺席重慶市委常委會擴大會議，引發議論紛紛。重慶官方媒體3日晚報導，「據重慶市任學鋒同志治喪工作小組消息，中共重慶市委副書記任學鋒同志近日因病醫治無效，不幸離世，享年54歲。

不過，報導沒有披露任學鋒去世的時間。據重慶方面的消息告訴星島日報，任學鋒曾經墜樓，送醫院搶救。據悉，任學鋒缺席四中全會。

任學鋒是南開大學管理學博士，河北邢台人，長期在天津工作，曾任天津新技術產業園區管委會副主任，天津市政府駐香港窗口公司「香港津聯集團有限公司」副董事長、董事長，之後擔任天津副市長。

2014年8月，任學鋒接替落馬的萬慶良主政廣州，後來更升任廣東省委副書記兼廣州書記，是十八屆、十九屆中央候補委員，備受矚目，一度被視為廣東省長的人選。

不過，去年10月，他平調山城，擔任重慶市副書記。重慶雖然是直轄市，但經濟實力和戰略地位不如廣東，被視為貶謫。

重慶市委副書記任學鋒離世，享年54歲。取自星島日報
重慶市委副書記任學鋒離世，享年54歲。取自星島日報
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