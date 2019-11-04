中俄雙子城氣墊船 公交化營運
2019-11-04 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
隨著氣溫下降，中俄界江黑龍江黑河段流域開始出現流冰，中國黑河口岸至俄羅斯布拉戈維申斯克口岸開通氣墊船客貨運輸，今年中俄雙方增加氣墊船運輸航次，實現了「公交化」的運營，方便中俄旅客出行。
中新社報導，中國黑河口岸與俄羅斯布拉戈維申斯克口岸隔江相望，被稱為「中俄雙子城」，中俄兩國人員來往密切。根據中俄兩國政府間達成的協議，氣墊船運輸作為流冰期兩國間一種特殊交通運輸方式投入運營。
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氣墊船運輸具有速度快、頻次高、方便快捷等特點，作為明水期客船運輸及浮箱固冰通道旅客運輸的過渡期運輸，實現中俄界江黑龍江四季通關。為確保運輸安全，在2019年秋季氣墊船運輸開通前，黑河愛輝海事處大黑河島海巡執法大隊做了充分的準備工作。
中俄秋季氣墊船運輸首航日當天，中方2艘，俄方7艘氣墊船投入運營。今年中俄雙方口岸增加秋季氣墊船運輸航次，氣墊船運輸實現了「公交化」的運營方式，方便旅客。
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