德陽觀鳥 首批候鳥抵旌湖
2019-11-04 02:19
聯合報 大陸特派員王玉燕
／台北－德陽報導
隨著氣溫逐漸降低，近段時間，四川省著名的「觀鳥之城」德陽市，迎來了今年入秋以來的首批候鳥。在當地觀鳥愛鳥志願者協會開展的水鳥調查中，發現已有10餘個品種的候鳥陸續抵達旌湖，準備在德陽安家越冬。
「我們這次觀察到新來的候鳥，以雁鴨類為主，有斑嘴鴨、綠頭鴨、鳳頭潛鴨、綠翅鴨、赤膀鴨等，此外還有黑水雞、白骨頂雞，有10多個品種。」協會成員李濤說，新到的候鳥加上此前旌湖的部分留鳥，以及小白鷺等本地水鳥，旌湖水鳥總數已達到300餘隻，數量每天還在增加。今年，當地又在旌湖內專門設置了好幾座「鳥島」，供越冬候鳥棲息、產卵、孵育。李濤說：「已經有鳥友在旌湖拍到了少量紅嘴鷗，雖然數量不多，但這些先遣隊也預示著，接下來會有更多紅嘴鷗等候鳥陸續抵達。」
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德陽是大陸西部重大裝備製造基地，也是遠近聞名的「觀鳥之城」，境內有野生鳥類260餘種。每年在旌湖生活、越冬的野生水鳥，有雁鴨類、濱鷸類、鷗類等50餘種，數量上萬隻。
近年來，先後有美國、英國、德國、日本等10餘個國家的愛鳥者來德陽觀鳥，大陸各地的觀鳥者更是接踵而至。人與鳥和諧共處，成為這座城市難得的風景。
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