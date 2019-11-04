台灣雕刻家林正發 雕出正能量
2019-11-04 02:19聯合報 陳文杰、林昉柔／綜合報導
台灣知名雕刻家林正發，16歲開始學習木雕，24歲因車禍導致殘疾，但自強不息，堅持創作，屢獲雕刻獎項，木雕、石雕、玉雕、銅雕作品達數千件，其中數十件更被海內外知名人士收藏。
「親情、關懷、愛」是林正發的創作內涵，他表示，希望將自己的創作、經歷用以鼓勵同樣遭遇或是意志薄弱的人，進而對社會達到正面的提升。
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生命的轉折與歷練，讓林正發更顯內斂。他發現，無論如何創造也比不上大自然，這讓其從以前的無處不雕、從頭到尾都做處理，到近幾年師法大自然，讓作品在幾筆雕鑿下，更為鏗鏘有力，展現耐人尋味的生命力。
在石雕方面，林正發認為，玩石是印心，石中自有真言在，「只要你肯凝神去聆聽，你將可以懂得萬物的語言。」
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