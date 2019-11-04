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深圳台灣創藝生活節 寶島味吃香

2019-11-04 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019年台灣農特產品展銷活動、第三屆「台灣創藝生活節」1日在深圳開幕，將展至5日。來自台灣的農特產品、美食小吃及文創商品受到歡迎。

新華社報導，展區分為特產市集、美食聚落、文創空間及縣市專區四大區域，共168個攤位，市民可免費進場。

在特產市集區域，90個攤位匯集了來自台灣各地的綠色食品、農產加工品、養生保健品、休閒零食、餐廚用具、生活用品等，更有蓮霧、文旦等台灣出產的新鮮水果。

「每次參展，我們的水果銷量都非常不錯，希望能有更多來大陸參展的機會，擴大產品銷路。」高雄寶芝林農特產行已連續三年參加「台灣創藝生活節」，銷售人員表示，寶芝林農特產行已在廈門設置銷售點，希望未來能把銷售點拓展到大陸更多地方。

來自新北的尚德茶行是第二年參加「台灣創藝生活節」。「第一年是父親過來，今年他特意派我過來，希望我能來大陸看看，加強彼此的交流和了解。」24歲的曾弘毅是尚德茶行老闆的兒子，他說，通過前幾年在大陸各地參展，尚德茶行的包種茶獲得了不錯的口碑，接下來茶行希望在深圳設立大陸第一個銷售點。

在文創空間區域，27個攤位囊括了台灣精品陶瓷、木雕、銅雕、漆器、鐵壺、柚木家具、手作創意飾品及文創生活用品，展現台灣生活美學和文化底蘊。

來自桃園的台灣京瓷企業社帶來了自家燒製的各類精品陶瓷產品。祖籍湖北仙桃的社長夏如龍說，這些年他經常到大陸參觀交流。「台灣陶瓷文化的根在大陸，兩岸是一家。我父親年輕時去台灣，現在已經90多歲了，他跟我說要多回家看看。」夏如龍說。

文創深圳

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