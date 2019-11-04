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北京清華奪冠 台師大抱回亞軍

2019-11-04 02:20聯合報 大陸新聞中心／福建龍岩報導

亞洲籃球聯合會主席、中國籃球協會主席姚明出席開幕式，為小籃球項目表演開球。 圖／...
亞洲籃球聯合會主席、中國籃球協會主席姚明出席開幕式，為小籃球項目表演開球。 圖／本報福建龍岩傳真
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11月1日，2019年海峽兩岸大學生籃球賽（簡稱CCBM），在福建龍岩順利落幕。最後的總決賽較量中，北京清華大學隊以67：54，擊敗台灣師範大學隊，捧走冠軍獎盃。

在前一天半決賽中，清華大學隊和台灣師範大學隊分別淘汰對手北京大學隊和中國民航大學隊，成功殺入本屆海峽兩岸大學生籃球賽總決賽。決賽中，台灣師範大學在上半場結束時，一度領先清華大學8分；但是後者在第三節打出一波進攻高潮，一舉反超比分。隨後，清華大學一直掌控住場上的局勢。最終以67：54戰勝台灣師範大學，獲得本屆大賽冠軍。

賽後，清華大學的王嵐嶔憑藉出色表現，獲得大賽的MVP。他感謝所有隊友的共同努力，也對台灣師範大學在決賽中表現出的頑強拚搏精神，表示欽佩。

台灣師範大學主教練王志群表示，這已經是他們今年第3次和清華大學隊碰面了，希望今後這樣的聯繫能夠更多、更緊密。

亞洲籃球聯合會主席、中國籃球協會主席姚明，出席了10月25日在福州舉辦的開幕式，為小籃球項目表演開球。他寄予兩岸大學生，打籃球的時候應排除雜念，好好地去想自己在場上的位置，自己的隊友，包括自己的對手，去享受籃球的快樂。

談到兩岸籃球的交流，姚明表示，籃球是所有體育運動中最有吸引力的一種，他非常高興有機會來到福建參與海峽兩岸大學生籃球賽，也希望籃球賽能成為兩岸交流的橋梁。

以籃球為載體，以運動為媒介，2019海峽兩岸大學生籃球賽，旨在促進兩岸大學生體育交流，為增進兩岸青年之間的相互了解，建立友誼橋梁。

本次賽事為期8天，主辦方共邀請了兩岸16支頂尖大學球隊參加，代表兩岸高校籃球的最高水準。其中，大陸8支參賽球隊包括了2019年CUBA全國大學生籃球聯賽總冠軍北京大學、亞軍清華大學以及中南大學、中國民航大學、浙江大學、山西大學、北京化工大學、華僑大學等老牌CUBA勁旅。

同樣，8支台灣球隊為UBA台灣大學生籃球聯賽強隊，分別是2019年UBA冠軍健行科技大學，以及亞軍義守大學、季軍台灣師範大學，高雄師範大學、台灣藝術大學、中州科技大學、臺北市立大學和康寧大學。

透過兩岸各種籃球賽事，台灣健行科技大學隊總教練劉孟竹認識了不少大陸同行。他說，大陸球員在身高、體重上有優勢，但台灣球員反應敏捷、基本技術強、團隊配合默契，雙方互學互鑒，不僅提升了彼此的籃球技能，也因籃球結緣，成為朋友。

大學生清華大學北京大學

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