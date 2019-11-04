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一單到底 中歐班列西安首發

2019-11-04 02:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

首列使用全程統一運單，真正實現「一單到底」的中歐班列「長安號」日前從西安鐵路集裝箱中心站始發，終點為德國曼海姆。

新華社報導，本次中歐班列「長安號」在中國鐵路西安局集團公司、中鐵集裝箱公司、中鐵聯合國際集裝箱有限公司西安鐵路集裝箱中心站及沿線國家鐵路部門的支持和指導下，首次使用全程統一運單，班列在各國邊境站不需要重新辦理運輸單據，真正實現「一單到底」。

據了解，亞歐大陸政府間鐵路合作組織共有兩個：鐵路合作組織和國際鐵路貨物運輸政府間組織。兩個組織在各自範圍內分別使用「國際貨協運單」和「國際貨約運單」。在跨組織聯運時，傳統方式是兩種運單並行，在相應的邊境站重新辦理運輸手續時二次製作另一運輸法律體系的運輸單據，存在時間、人力及物力成本的浪費。為了解決這一問題，兩個鐵路合作組織對原有兩種運單進行了統一，制定了「國際貨約／國際貨協運單」，簡稱「統一運單」。

「統一運單」改變了以前沿途運輸更換運單的操作，減少了作業時間和費用。本次班列通過新單證和新路線的應用，降低了物流成本，提升了運行時效。

聯合國德國

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