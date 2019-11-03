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獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

香港反送中七區行街抗議警暴

2019-11-03 21:38聯合報 香港特派員李春／香港即時報導

香港網民今天發起七區「行街」、反對警暴的行動。香港多個地區都有民眾聚集，各處都有民眾與警察對罵，便衣警察在沙田最早出擊追逐拘捕年輕人，傍晚防暴警察衝入多個商場拘捕民眾。

網民今天下午發起七區「行街」式示威。在新界沙田的百步梯附近，下午1時40分，突然有多名便衣警員追逐多名年輕人，將他們按在地上制伏，部分年輕人被鎖上手銬帶走，其間有市民上前與警察理論，也有市民指罵警察，一批防暴警察其後到場，驅散在場市民。

在港島區的添馬公園，警方下午宣布可能有公眾活動，需要即時關閉公園，驅散在公園內的市民，又在公園近立法會位置亦放置多個大型水馬。

在港島太古城中心，下午有年輕人在商場內手拉手環繞一周，組成人鏈，高呼反送中的口號及唱歌，傍晚六點半左右，防暴警察突然到來，衝入商場制伏帶走最少兩人，引起在場人士不滿，警員一度用防暴槍指向上層聚集的人，之後繼續在商場搜查，商場職員鎖上部分出入口玻璃門。

在新界大埔，傍晚一批民眾聚集在大埔超級城呼叫口號，之後前往一個建制派民建聯區議員的辦事處外塗鴉後散去。防暴警察入夜在大埔超級城對開戒備，有人持續向警員方向扔石塊等雜物，防暴警察先後舉黑旗和橙旗，警告會施放催淚煙和開槍，並舉起防暴槍示警，又指現場屬非法集結，要求在場人士去除口罩，防暴警察亦一度進入超級城內追截和搜查，其後退回商場外。

在屯門文娛廣場亦有部分示威人士集結，一群街坊在防暴警察到來時包圍對駡，之後有人在屯門鄉事會路以水馬設路障堵塞一條行車線，防暴警察一度舉藍旗。

傍晚數十名防暴警員到九龍鑽石山荷里活廣場地下附近戒備，截查數名市民，防暴警員其後進入廣場內，搜查市民的背包，引起市民不滿並圍觀，責駡警方的行爲，與警員發生口角。

香港反送中激進示威者今天在屯門時代廣場集結，並以雨傘、索帶等封住商場玻璃門出入口...
香港反送中激進示威者今天在屯門時代廣場集結，並以雨傘、索帶等封住商場玻璃門出入口，試圖阻止警方進入並縱火。（中通社）
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