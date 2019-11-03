京城四大戲園 廣和樓修復再迎賓

2019-11-03 17:37 世界日報 中國新聞組／北京4日電



北京廣和樓始建於明末，是京城歷史最悠久的戲樓。北京前門歷史文化節1日開幕，在這座古老戲台復建後的首次亮相，在這裡上演了京劇、京韻大鼓、義大利歌劇，巧妙融合東西方傳統的戲曲節目。

北京晚報報導，修復後的廣和樓坐東朝西，南北兩側是遊廊，圍合成庭院，遊廊高兩層，觀眾可以坐在裡面看戲。東側是戲台，高七米。西側還恢復了當年的牌樓。走進戲園，灰瓦紅柱，壯觀華美。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

廣和樓歷史悠久，與華樂樓、廣德樓、第一舞台並稱為京城四大戲園。最早是明代巨室查氏私家戲樓，舊書「查樓」二字。康熙年間，查樓改成了對外營業的茶園，改稱廣和查樓。連都康熙曾到此看戲，可見當時它的流行指數。

光緒年間，廣和查樓連遭兩次大火，重新修建後改名為廣和樓戲園。清末民初是廣和樓的黃金時代，喜連成、富連成科班長年在此演出，梅蘭芳、周信芳、馬連良、譚富英、雷喜福等名角都在此登台獻藝。

2003年前後，前門大街整體改造，此時，廣和劇場已是危樓。經各方研究決定，拆掉重建。在原址上復建了廣和樓戲樓，並在其南側新建了廣和劇場。

該項目設計管理部門負責人介紹，「整體的風貌、色彩、樣式，都按歷史風貌恢復。根據前門地區的整體風貌，復建後，磚瓦都是灰色的，木結構是鐵銹紅顏色」。復建後，還將主要用於文化演出，弘揚傳統文化。