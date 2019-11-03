布達拉宮年度「美容」 塗白牆壁祈福

2019-11-03 17:37 世界日報 中國新聞組／北京4日電



西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉的宮殿進行每年一度的「美容」。 新華社 分享 facebook

西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉的宮殿進行每年一度的「美容」。

綜合媒體報導，布達拉宮管理處處長覺旦介紹，60名施工人員和數百名義工將在接下來10天左右的時間裡，將這座宏偉宮殿的牆體粉刷一新。施工期間，布達拉宮正常對遊客開放。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

布達拉宮管理表示，為保證粉刷質量和杜絕不必要的浪費，將統一採購相關原材料，婉拒百姓們的捐贈。「這是延續了2017年以來的做法。」布達拉宮管理處維修科科長扎西平措說。

布達拉宮的牆體有紅、黃、白和黑四個不同顏色，其中紅色象徵權威、黃色象徵昌盛、白色象徵和平、黑色象徵避邪與莊嚴。

工人會將奶粉與蜂蜜按照一定比例加入白灰裡製成塗料，再用潑灑的方式塗在牆上。在西藏的習俗裡，在降神節前，家家戶戶都要把牆壁塗白，如此一來神明就會停留在這個家裡。

布達拉宮坐落在拉薩西北的瑪布日山上，最初是吐蕃王朝時期興建的宮堡式建築群，後來成為歷代達賴喇嘛的冬宮居所，為西藏政教合一的統治中心。

具有鮮明的藏族風格，宮中收藏了無數珍寶，1994年列入世界文化遺產。

西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉的宮殿進行每年一度的「美容」。 新華社 分享 facebook