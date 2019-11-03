親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

布達拉宮年度「美容」 塗白牆壁祈福

2019-11-03 17:37世界日報 中國新聞組／北京4日電

西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉...
西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉的宮殿進行每年一度的「美容」。 新華社
分享

西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉的宮殿進行每年一度的「美容」。

綜合媒體報導，布達拉宮管理處處長覺旦介紹，60名施工人員和數百名義工將在接下來10天左右的時間裡，將這座宏偉宮殿的牆體粉刷一新。施工期間，布達拉宮正常對遊客開放。

布達拉宮管理表示，為保證粉刷質量和杜絕不必要的浪費，將統一採購相關原材料，婉拒百姓們的捐贈。「這是延續了2017年以來的做法。」布達拉宮管理處維修科科長扎西平措說。

布達拉宮的牆體有紅、黃、白和黑四個不同顏色，其中紅色象徵權威、黃色象徵昌盛、白色象徵和平、黑色象徵避邪與莊嚴。

工人會將奶粉與蜂蜜按照一定比例加入白灰裡製成塗料，再用潑灑的方式塗在牆上。在西藏的習俗裡，在降神節前，家家戶戶都要把牆壁塗白，如此一來神明就會停留在這個家裡。

布達拉宮坐落在拉薩西北的瑪布日山上，最初是吐蕃王朝時期興建的宮堡式建築群，後來成為歷代達賴喇嘛的冬宮居所，為西藏政教合一的統治中心。

具有鮮明的藏族風格，宮中收藏了無數珍寶，1994年列入世界文化遺產

西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉...
西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉的宮殿進行每年一度的「美容」。 新華社
分享

西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉...
西藏拉薩布達拉宮1日啟動牆體粉刷工程，施工人員給布達拉宮牆體噴灑塗料，為這座宏偉的宮殿進行每年一度的「美容」。 中國新聞社
分享

西藏世界文化遺產北京
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

長沙雲霄飛車故障 遊客困半空近10分鐘

2019-11-03 14:43

兒時與空姐合照 15年後成師徒

2019-11-03 12:09

60歲退休才學攝影 廣州女獲國際大獎

2019-11-03 17:37

京城四大戲園 廣和樓修復再迎賓

2019-11-03 17:37

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28

廈門文博會熱絡 台灣文創吸睛

2019-11-03 14:23

限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

2019-11-03 10:00

愛心清潔大媽成網紅 收入全捐白血病女童

2019-11-02 15:04

未經檢疫…千元買豬宰了賣 被罰112萬拘15天

2019-11-02 14:21

奶奶牽他串門…1歲娃被狗咬掉半張臉 狗主人竟說這話

2019-11-02 13:45

浙男買迷藥先拿老婆試手 半年內迷姦3女子

2019-11-02 13:43

商演多被學校當掙錢工具？ 16歲藝校生自殺

2019-11-02 13:36

「山大女生漂亮 留學生真幸福」惹聯想 萬達主持人被炒

2019-11-02 12:23

晚上9點不寫功課權？中國學生洩壓的「減負」教育爭辯

2019-11-02 11:52

搞「殺豬盤」交友詐騙 119名嫌犯從寮國押解回大陸

2019-11-02 11:36

車禍撞擊竟拿活豬測試 陸研究挨批殘忍

2019-11-02 11:04

兩岸青年玩航拍 從國父故里起飛

2019-11-01 23:59

中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35

中國國際航空也對台青敞開大門 首批聘用32名台籍空服員

2019-11-01 19:26

北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演

2019-11-01 17:00

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

濟南元曲家張養浩墓碑被鑿字破壞…復原難

2019-11-01 12:42

搭地鐵禁「搞鬼」 擾秩序要法辦

2019-11-01 12:40

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

「XXX」的中國片：政治禁令下，電影強國倒退回90年代？

2019-11-01 08:30

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

融入非遺元素 林俊億賦予皮具新生命

2019-11-01 01:36

為了傳承絕學 陳逢顯推廣微雕藝術

2019-11-01 01:36

南京、揚州 入選全球創意城市網絡

2019-11-01 01:36

香港侮辱國旗青年 被判200小時社會服務令

2019-10-31 19:59
看更多

熱門文章

兒時與空姐合照 15年後成師徒

2019-11-03 12:09

限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

2019-11-03 10:00

「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品 陸選手向大會投訴

2019-11-02 19:33

反送中衝突升級 截至凌晨警拘200人、檢獲188支汽油彈

2019-11-03 09:14

赴陸銀行開戶團「保證成功」 小心觸法回不來

2019-11-02 23:36

車禍撞擊竟拿活豬測試 陸研究挨批殘忍

2019-11-02 11:04

新華社香港分社遭縱火 環時：對北京的挑釁

2019-11-03 09:32

超糗！直播主「口紅一哥」賣不沾鍋 煎蛋卻越黏越多

2019-11-02 19:08

台灣詐騙太多 陸銀列開戶黑名單

2019-11-02 23:36

MSCI將升A股權重 外資搶買

2019-11-03 00:04

網傳年薪300萬請演員扮熊貓 動物園說話了！

2019-11-02 21:04

ECFA後首來台的大陸國企 冶春茶室要找新家

2019-11-02 19:39

香港示威持續 警察多地射催淚彈

2019-11-02 23:36

香港中環兩集會被迫腰斬 只能舉行半小時

2019-11-02 20:22

反送中場面火爆 催淚彈汽油彈糞便齊飛

2019-11-02 23:04

新華社遭縱火 中共政法委：突破法律文明底線

2019-11-03 14:33

王振民：有人要掀香港這個鍋 讓所有人受害

2019-11-03 11:58

陸房市「金九銀十」冷清封關 房企降價促銷持續到年底

2019-11-02 21:22

反送中大衝突 港媒：港警6成隱藏識別證件

2019-11-03 15:56

香港大埔連儂隧道遭破壞 文宣紙張散落滿地

2019-11-02 17:57

反送中／港網民號召下午「七區行街」 維園流水式集會

2019-11-03 10:41

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28

李克強訪泰任務 力促RCEP

2019-11-02 23:36

終止ECFA？ 陸學者：不是重點

2019-11-02 23:36

特派員在現場／上海WTO會議 劍指美國

2019-11-03 00:04

反送中衝突再起 港警衝入新城市廣場壓制人群

2019-11-03 16:43

林鄭月娥赴北京出席大灣區會議 韓正將接見

2019-11-03 11:30

台企聯批中共代理人法 陸委會重申無入罪台商

2019-11-02 18:03

北京餐飲競爭激烈 業者各出奇招混搭成風

2019-11-03 12:18

李克強抵泰出席東協峰會：推動區域經濟一體化

2019-11-03 10:13

反送中波及中資企業 中聯辦：必須反對暴力

2019-11-03 11:07

長沙雲霄飛車故障 遊客困半空近10分鐘

2019-11-03 14:43

進博會開幕前 習近平2日到上海考察

2019-11-03 10:10

廈門文博會熱絡 台灣文創吸睛

2019-11-03 14:23

陸資冶春餐廳 台北找新家

2019-11-02 23:26

陸學者：ECFA早收清單存廢可能檢討

2019-11-02 23:23

港財政司長披露 英商界暫緩赴港投資計畫

2019-11-03 10:34

反送中／少女遇港警截查驚哭 大律師路過安慰

2019-11-03 17:09

稱努力修補社會撕裂 港政務司長：風雨過後有彩虹

2019-11-03 10:22

澳門：這個香港鄰居是中國的招牌？

2019-11-03 16:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top