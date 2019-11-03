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60歲退休才學攝影 廣州女獲國際大獎

2019-11-03 17:37世界日報 中國新聞組／廣州4日電

退休後，每天沉浸於興趣、四處旅遊是許多人的夢想，廣州人孫莉做到了。她六年前退休開始學習攝影，幾年下來，她走遍世界上100多個地方，用鏡頭記錄下原生態的美好瞬間，從一名攝影外行蛻變成獲得多項國際大獎的攝影師。

廣州日報報導，過去在出版社工作30餘年的孫莉，原本完全不懂攝影。由於喜歡旅行，六年前退休後，便報名華南理工大學老年大學攝影班學習攝影。

孫莉回憶，由於缺席前幾堂的理論課程，第一堂課就去外拍。孫莉當時調光圈、調速度完全都不懂，結果被老師批評了一頓，讓她暗下決心，一定要學好攝影。

報導指出，孫莉說：「攝影學起來沒有多大困難，但想拍出好作品，還是要多去課外實踐。」往後的時間裡，孫莉每年有超過200天在戶外拍攝。

六年的學習和成長，孫莉囊獲了多個攝影獎項。「EPSA證書是美國攝影協會的專業級認證，為了獲得它，我花了五年的時間」，對她來說，每一個獎項都是這場「蛻變之旅」的見證者。

六年的步履不停，背後是孫莉與年齡和病痛的抗爭。2015年體檢時，孫莉被查出雙膝關節半月板撕裂，當時醫生告誡她，盡量少爬山、少走樓梯、少走路，「可我想趁現在還能走的時候多走走，等哪天走不動的時候再停下來」。

據報導，在華南理工大學地攝影展上，孫莉展出的150幅作品，每一張照片背後都有一個故事。回憶起非洲肯亞、坦尚尼亞的拍攝，當時她扭傷了腿，在家人的反對聲中，仍拄著拐杖堅持啟程。在戶外拍攝有時面臨著惡劣的環境條件，野外有大量灰塵，不能下車、不能上廁所，飲食上不習慣是拍攝的常態。

孫莉笑道：「有時豹子會來到車底下乘涼，我們當時都沒有覺得害怕，反而很捨不得離開，正是因為在這樣原生態的自然環境下，才有機會用鏡頭拍下那麼多精采的瞬間。」

接下來，孫莉將靜下心來拍攝廣州的人文風情，著眼於留守兒童、孩子教育等專題。她說：「廣州有一些歷史古建築，像騎樓、古村落、教堂等，沉澱了深厚的歷史文化底蘊，還有一些艇仔粥、粉面、雙皮奶等特色小吃，也很有廣式特色。」

攝影
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