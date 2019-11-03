長沙雲霄飛車故障 遊客困半空近10分鐘
2019-11-03 14:43
聯合報 記者羅印冲
／即時報導
湖南長沙一遊樂場發生雲霄飛車故障，約16名遊客被困半空近10分鐘，幸無人傷亡。
據星島網報導，故障發生在昨日，現場是開園不到4個月的長沙寧鄉方特東方神畫主題樂園，16名遊客在玩雲霄飛車時，突然機件故障，被困10多公尺高的半空中動彈不得。
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一名在場的遊客稱，自己當時準備排隊上車，後來放棄了，「太嚇人了，還是有些怕的」。據悉，本次事件並未造成人員傷亡。
長沙方特東方神畫工作人員解釋，雲霄飛車出現暫停是由於電力不穩定，「車子暫停在路上了，後來通過其他方式把它發出去了。當時卡住時長在10分鐘以內。」
資料顯示，長沙方特東方神畫是一家主題樂園，2015年11月動工建設，今年7月6日正式開業，預計年接待遊客300萬人次，涉事雲霄飛車共有4節車廂，每車4人。
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