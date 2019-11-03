親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28聯合報 記者羅印冲／即時報導

香港有網民今日發起「香港人反警暴 七區緊急行街」示威行動，在多區舉行集會，警方在金鐘添馬公園及黃大仙站附近戒備。

據星島網報導，網民號召示威者分別到金鐘添馬公園、旺角麥花臣球場、黃大仙廣場、大埔風水廣場、沙田百步梯、荃灣公園及屯門文娛廣場「行街」，控訴警察使用過分暴力。至下午約1時，各區暫時未見有人潮聚集。一批防暴警察在黃大仙站以及添馬公園一帶戒備。

另外，下午2時，有網民發起在銅鑼灣維多利亞公園舉行「反公安惡法」的流水式集會，反對「不反對通知書」制度。

港網民發起 「七區緊急行街」，防暴警戒備。取自星島網
港網民發起 「七區緊急行街」，防暴警戒備。取自星島網
分享

馬公警察香港
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

兒時與空姐合照 15年後成師徒

2019-11-03 12:09

限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

2019-11-03 10:00

長沙雲霄飛車故障 遊客困半空近10分鐘

2019-11-03 14:43

廈門文博會熱絡 台灣文創吸睛

2019-11-03 14:23

愛心清潔大媽成網紅 收入全捐白血病女童

2019-11-02 15:04

未經檢疫…千元買豬宰了賣 被罰112萬拘15天

2019-11-02 14:21

奶奶牽他串門…1歲娃被狗咬掉半張臉 狗主人竟說這話

2019-11-02 13:45

浙男買迷藥先拿老婆試手 半年內迷姦3女子

2019-11-02 13:43

商演多被學校當掙錢工具？ 16歲藝校生自殺

2019-11-02 13:36

「山大女生漂亮 留學生真幸福」惹聯想 萬達主持人被炒

2019-11-02 12:23

晚上9點不寫功課權？中國學生洩壓的「減負」教育爭辯

2019-11-02 11:52

搞「殺豬盤」交友詐騙 119名嫌犯從寮國押解回大陸

2019-11-02 11:36

車禍撞擊竟拿活豬測試 陸研究挨批殘忍

2019-11-02 11:04

兩岸青年玩航拍 從國父故里起飛

2019-11-01 23:59

中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35

中國國際航空也對台青敞開大門 首批聘用32名台籍空服員

2019-11-01 19:26

北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演

2019-11-01 17:00

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

濟南元曲家張養浩墓碑被鑿字破壞…復原難

2019-11-01 12:42

搭地鐵禁「搞鬼」 擾秩序要法辦

2019-11-01 12:40

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

「XXX」的中國片：政治禁令下，電影強國倒退回90年代？

2019-11-01 08:30

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

融入非遺元素 林俊億賦予皮具新生命

2019-11-01 01:36

為了傳承絕學 陳逢顯推廣微雕藝術

2019-11-01 01:36

南京、揚州 入選全球創意城市網絡

2019-11-01 01:36

香港侮辱國旗青年 被判200小時社會服務令

2019-10-31 19:59

測專注度？浙江學童戴「頭箍」上課惹議

2019-10-31 16:47

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39
看更多

熱門文章

限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

2019-11-03 10:00

「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品 陸選手向大會投訴

2019-11-02 19:33

香港網友：讓雙11變傷11 抵制中國網購

2019-11-02 15:20

反送中衝突升級 截至凌晨警拘200人、檢獲188支汽油彈

2019-11-03 09:14

兒時與空姐合照 15年後成師徒

2019-11-03 12:09

赴陸銀行開戶團「保證成功」 小心觸法回不來

2019-11-02 23:36

新華社香港分社遭縱火 環時：對北京的挑釁

2019-11-03 09:32

中國外交部：美代表不來進博會，沒什麼大不了

2019-11-02 16:05

超糗！直播主「口紅一哥」賣不沾鍋 煎蛋卻越黏越多

2019-11-02 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top