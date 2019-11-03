親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廈門文博會熱絡 台灣文創吸睛

2019-11-03 14:23聯合報 特派記者蔡敏姿／即時報導

「第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會」自1日至4日展出。今年台灣地區文創主題館數量從去年的五個增加至八個，展位898個，是目前參展台灣機構數量最多的文博會。台中、金門、彰化、南投等縣也設立主題館。

彰化館展區中，一座古色古香的竹編提燈結合LED，充電時自動熄滅，安全兼具美感。這項文創產品來自格瑋國際有限公司，總經理賴建源表示，大陸國台辦副主任龍明彪在開幕式時曾拿起瞧一瞧說，台灣創意還是挺有意思的，看這提燈很有古意，造形好像早期的馬燈，挺適合茶道或庭園使用。

格瑋主要從事文創精品、居家用品，部分結合花卉意象，如鏤空金色花器，可當燭台、薰香器。此次來參展主要拓展大陸市場。公司在蘇州、杭州有代理商，商品走高端路線，在台灣博物館也有販售。文創商品類別還有花器、調味罐、燈具等。

在金門30年老店源記食堂推出新品牌浯茶，合夥人鐘仁杰表示，浯茶將金門的地理位置、傳統文化、戰地歷史融入耳掛式茶包小卡上，從味覺上與金門連結，外盒包裝設計則採用金門傳統建築牆上瓦花，讓人第一眼就看到當地特色。希望透過參展，將金門獨有的文化風味傳遞出去。

金門館內還有推出文創桌遊，將傳統四色牌推陳出新，搭配復古台幣鈔票，吸引年輕族群目光。以及金門文化周邊商品如風獅爺玩偶、拼圖明信片等。

彰化格瑋國際有限公司參加廈門文博會，展出古色古香的竹編提燈結合LED，充電時自動...
彰化格瑋國際有限公司參加廈門文博會，展出古色古香的竹編提燈結合LED，充電時自動熄滅，安全兼具美感。特派記者蔡敏姿／攝影
分享
「第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會」為期四天，首次設立兩岸主賓市寧波、...
「第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會」為期四天，首次設立兩岸主賓市寧波、台中主題館。特派記者蔡敏姿／攝影
分享
「第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會」為期四天，首次設立兩岸主賓市寧波、...
「第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會」為期四天，首次設立兩岸主賓市寧波、台中主題館。特派記者蔡敏姿／攝影
分享
金門館內還有推出文創桌遊，將傳統四色牌推陳出新，搭配復古台幣鈔票，吸引年輕族群目...
金門館內還有推出文創桌遊，將傳統四色牌推陳出新，搭配復古台幣鈔票，吸引年輕族群目光。特派記者蔡敏姿／攝影
分享
小林煎餅第二代負責人林文華參加廈門文博會，向商家推薦產品。特派記者蔡敏姿／攝影
小林煎餅第二代負責人林文華參加廈門文博會，向商家推薦產品。特派記者蔡敏姿／攝影
分享
大陸國台辦副主任龍明彪在開幕式時曾拿起格瑋國際的古燈說，台灣創意還是挺有意思的，...
大陸國台辦副主任龍明彪在開幕式時曾拿起格瑋國際的古燈說，台灣創意還是挺有意思的，看這提燈很有古意，造形好像早期的馬燈，挺適合茶道或庭園使用。特派記者蔡敏姿／攝影
分享
「第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會」的台中館內文創手工藝品。特派記者蔡...
「第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會」的台中館內文創手工藝品。特派記者蔡敏姿／攝影
分享
金門浯茶合夥人鐘仁杰首次參加廈門文博展，產品茶包結合金門文化特色。特派記者蔡敏姿...
金門浯茶合夥人鐘仁杰首次參加廈門文博展，產品茶包結合金門文化特色。特派記者蔡敏姿／攝影
分享

金門文創
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

兒時與空姐合照 15年後成師徒

2019-11-03 12:09

限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

2019-11-03 10:00

長沙雲霄飛車故障 遊客困半空近10分鐘

2019-11-03 14:43

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28

愛心清潔大媽成網紅 收入全捐白血病女童

2019-11-02 15:04

未經檢疫…千元買豬宰了賣 被罰112萬拘15天

2019-11-02 14:21

奶奶牽他串門…1歲娃被狗咬掉半張臉 狗主人竟說這話

2019-11-02 13:45

浙男買迷藥先拿老婆試手 半年內迷姦3女子

2019-11-02 13:43

商演多被學校當掙錢工具？ 16歲藝校生自殺

2019-11-02 13:36

「山大女生漂亮 留學生真幸福」惹聯想 萬達主持人被炒

2019-11-02 12:23

晚上9點不寫功課權？中國學生洩壓的「減負」教育爭辯

2019-11-02 11:52

搞「殺豬盤」交友詐騙 119名嫌犯從寮國押解回大陸

2019-11-02 11:36

車禍撞擊竟拿活豬測試 陸研究挨批殘忍

2019-11-02 11:04

兩岸青年玩航拍 從國父故里起飛

2019-11-01 23:59

中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35

中國國際航空也對台青敞開大門 首批聘用32名台籍空服員

2019-11-01 19:26

北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演

2019-11-01 17:00

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

濟南元曲家張養浩墓碑被鑿字破壞…復原難

2019-11-01 12:42

搭地鐵禁「搞鬼」 擾秩序要法辦

2019-11-01 12:40

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

「XXX」的中國片：政治禁令下，電影強國倒退回90年代？

2019-11-01 08:30

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

融入非遺元素 林俊億賦予皮具新生命

2019-11-01 01:36

為了傳承絕學 陳逢顯推廣微雕藝術

2019-11-01 01:36

南京、揚州 入選全球創意城市網絡

2019-11-01 01:36

香港侮辱國旗青年 被判200小時社會服務令

2019-10-31 19:59

測專注度？浙江學童戴「頭箍」上課惹議

2019-10-31 16:47

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39
看更多

熱門文章

限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

2019-11-03 10:00

「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品 陸選手向大會投訴

2019-11-02 19:33

香港網友：讓雙11變傷11 抵制中國網購

2019-11-02 15:20

反送中衝突升級 截至凌晨警拘200人、檢獲188支汽油彈

2019-11-03 09:14

兒時與空姐合照 15年後成師徒

2019-11-03 12:09

赴陸銀行開戶團「保證成功」 小心觸法回不來

2019-11-02 23:36

新華社香港分社遭縱火 環時：對北京的挑釁

2019-11-03 09:32

中國外交部：美代表不來進博會，沒什麼大不了

2019-11-02 16:05

超糗！直播主「口紅一哥」賣不沾鍋 煎蛋卻越黏越多

2019-11-02 19:08

台灣詐騙太多 陸銀列開戶黑名單

2019-11-02 23:36

播放反送中歌曲 司機遭港警壓制在地帶走

2019-11-02 15:59

網傳年薪300萬請演員扮熊貓 動物園說話了！

2019-11-02 21:04

MSCI將升A股權重 外資搶買

2019-11-03 00:04

ECFA後首來台的大陸國企 冶春茶室要找新家

2019-11-02 19:39

香港中環兩集會被迫腰斬 只能舉行半小時

2019-11-02 20:22

暴雪總裁為懲處香港選手致歉 網友批內容空洞

2019-11-02 15:07

香港示威持續 警察多地射催淚彈

2019-11-02 23:36

街頭再現黑衣蒙面示威 港警施放催淚彈驅離

2019-11-02 16:32

反送中場面火爆 催淚彈汽油彈糞便齊飛

2019-11-02 23:04

陸房市「金九銀十」冷清封關 房企降價促銷持續到年底

2019-11-02 21:22

英「香港報告」：政治解決反送中 外交部：停止插手港事

2019-11-02 14:55

香港大埔連儂隧道遭破壞 文宣紙張散落滿地

2019-11-02 17:57

王振民：有人要掀香港這個鍋 讓所有人受害

2019-11-03 11:58

李克強訪泰任務 力促RCEP

2019-11-02 23:36

終止ECFA？ 陸學者：不是重點

2019-11-02 23:36

特派員在現場／上海WTO會議 劍指美國

2019-11-03 00:04

反送中／港網民號召下午「七區行街」 維園流水式集會

2019-11-03 10:41

台企聯批中共代理人法 陸委會重申無入罪台商

2019-11-02 18:03

人潮湧維園集會 港警舉藍旗指違反禁蒙面法

2019-11-02 16:02

愛心清潔大媽成網紅 收入全捐白血病女童

2019-11-02 15:04

林鄭月娥赴北京出席大灣區會議 韓正將接見

2019-11-03 11:30

李克強抵泰出席東協峰會：推動區域經濟一體化

2019-11-03 10:13

北京餐飲競爭激烈 業者各出奇招混搭成風

2019-11-03 12:18

進博會開幕前 習近平2日到上海考察

2019-11-03 10:10

反送中波及中資企業 中聯辦：必須反對暴力

2019-11-03 11:07

學生靜坐、遞信、噴漆…港大校長允月內對話

2019-11-02 15:05

陸資冶春餐廳 台北找新家

2019-11-02 23:26

陸學者：ECFA早收清單存廢可能檢討

2019-11-02 23:23

民間維園集會被禁 136候選人「區選聚會」接力

2019-11-02 14:54

港財政司長披露 英商界暫緩赴港投資計畫

2019-11-03 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top