廈門文博會熱絡 台灣文創吸睛

2019-11-03 14:23 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 蔡敏姿 ／即時報導



「第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會」自1日至4日展出。今年台灣地區文創主題館數量從去年的五個增加至八個，展位898個，是目前參展台灣機構數量最多的文博會。台中、金門、彰化、南投等縣也設立主題館。

彰化館展區中，一座古色古香的竹編提燈結合LED，充電時自動熄滅，安全兼具美感。這項文創產品來自格瑋國際有限公司，總經理賴建源表示，大陸國台辦副主任龍明彪在開幕式時曾拿起瞧一瞧說，台灣創意還是挺有意思的，看這提燈很有古意，造形好像早期的馬燈，挺適合茶道或庭園使用。

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格瑋主要從事文創精品、居家用品，部分結合花卉意象，如鏤空金色花器，可當燭台、薰香器。此次來參展主要拓展大陸市場。公司在蘇州、杭州有代理商，商品走高端路線，在台灣博物館也有販售。文創商品類別還有花器、調味罐、燈具等。

在金門30年老店源記食堂推出新品牌浯茶，合夥人鐘仁杰表示，浯茶將金門的地理位置、傳統文化、戰地歷史融入耳掛式茶包小卡上，從味覺上與金門連結，外盒包裝設計則採用金門傳統建築牆上瓦花，讓人第一眼就看到當地特色。希望透過參展，將金門獨有的文化風味傳遞出去。