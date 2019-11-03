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兒時與空姐合照 15年後成師徒

2019-11-03 12:09世界日報 中國新聞組／北京3日電

師徒兩人15年前後對比照片。（來源：北京青年報）
師徒兩人15年前後對比照片。（來源：北京青年報）
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1999年出生的徐彥峰現在是中國民航飛行學院航空乘務專業的一名大三學生，今年10月他開始實習。讓他沒有想到的是，實習中遇到了15年前第一次坐飛機時合影的一位空姐，並且兩人成為師徒。

北京青年報報導，徐彥峰在中國東方航空公司實習，已經跟飛了兩趟，都是由有經驗的空乘帶飛，而帶他的空姐名叫方璇，已經在東方航空工作近20年。

據報導，「我是江蘇常州人，2004年第一次坐飛機，當時是從上海浦東飛往三亞旅遊，媽媽為了留紀念，在得到空姐的允許後，給我拍了一張和空姐的合影。」徐彥峰說，「後來我讀書，選擇了空乘專業，今年到東航實習。」徐彥峰說，自己來到東航後無意間翻出了15年前的這張照片，有些感慨，於是翻拍發到了朋友圈。「沒想到第二天我們領導頗為神秘地走過來，問我想不想見一下照片裡的這個姐姐。」徐彥峰說，更讓他沒有想到的是，第二天領導果然把合照中的空姐方璇帶到他身邊，「當時我們兩個人都挺感慨的，姐姐說對我還有印象，因為當時我是一個小胖子，她也挺喜歡我的，所以也算是破例拍了合影。」

報導稱，考慮到兩個人的這段特殊經歷，東航安排方璇做了徐彥峰實習期間的帶飛師傅。

工作空閒，方璇和徐彥峰又按照15年前的乘坐位置，「翻拍」了一張照片，「機型不一樣了，座位的位置也有一些差異，但是那種感覺還是一樣的。」方璇說。隨後，相隔15年的兩張合影被發到了網上。網友感慨：「空乘姐姐一點兒都沒有變，男孩子卻變成了小伙子。」也有網友稱這樣的相遇實在是太過巧合：「緣分啊！」

空姐實習
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