愛心清潔大媽成網紅 收入全捐白血病女童
2019-11-02 15:04
聯合報 記者李仲維
╱即時報導
遼寧瀋陽55歲清潔女工，因為工作之餘喜歡與同事唱歌，之後更開直播，誰也沒想到，不靠美貌，有的是一顆善心，卻成為網紅，她更將賺到的錢悉數捐助一名患白血病的女童。
這位名叫李英麗的清潔大媽，在網路上公開自己的職業，稱自己的職業非「高大上」，凌晨3時便要起床上工，但無論多累，收工後都會與同事一起唱歌跳舞，還稱初學直播時，一個觀眾都沒有，但這反而激起她的鬥志，大膽表演唱歌，還分享環境逼人之下如何抒解壓力，漸漸累積不少粉絲。
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目前她的粉絲已達1萬人，還收到很多粉絲寄給她的禮物。月薪只有2千元人民幣的李英麗說，施比受更有福，所以每個月除了會捐錢做善事外，還決定將賺到的錢全部捐助給一名患有白血病的女童。
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