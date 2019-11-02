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大埔連儂隧道遭人持鐵條及刀械破壞

2019-11-02 14:20聯合報 記者李仲維/即時報導

大埔連儂隧道今（2）日清晨遭人大肆破壞，牆上大量海報被撕毀，紙碎散落隧道兩旁，食環署人員已到場清理。

明報新聞網引述目擊事件的網友報導，清晨近6時途經隧道，見到一批蒙面、戴太陽眼鏡的人在隧道內破壞，大部分人持鐵條及鎅刀，另有在場女士操流利普通話，一名男子在現場指揮。

此外，上百名民主派區議會選舉候選人，發起今天下午在維園舉行選民聚會，也有網友發起下午由維園步行至中環。下午近1時，約30名防暴警察進入銅鑼灣港鐵站戒備，銅鑼灣站目前運作正常，但B及D2出口暫時關閉。

銅鑼灣一帶的大型商場及店舖照常營業，有在軒尼詩道的商户表示，將視情況再決定何時關門。

隧道牆面的海報被撕毁，紙碎散落一地。圖：取自明報網站
隧道牆面的海報被撕毁，紙碎散落一地。圖：取自明報網站
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