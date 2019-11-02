未經檢疫…千元買豬宰了賣 被罰112萬拘15天
2019-11-02 14:21世界日報 中國新聞組／北京2日電
貴州遵義市餘慶縣一名從事鮮肉銷售的商戶，收購了一頭未經檢疫合格的生豬並宰殺上市銷售。在受到主管部門處罰後他又轉移財產、拒絕繳納罰款26萬（約3.7萬美元、112萬台幣）。日前，當地法院對他處以15日拘留，目前他已繳納了部分罰款，並與市場監管局達成執行和解。
貴陽晚報報導，家住餘慶縣白泥鎮的陳某在白泥鎮子營農貿市場以銷售鮮豬肉為業。2018年9月19日，陳某以1000元的價格從他人手中購買一頭「母豬」，於20日早上送到屠宰場宰殺。相關工作人員在檢驗檢疫中發現，陳某擬出場的豬肉酮體脂肪發黃，因此未開具檢疫合格證明、未加蓋驗訖印章和附肉品檢驗合格標誌。同時，明確要求不得到市場銷售。
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不過，陳某並未聽從勸告。當天清晨6時30分左右，他將未經檢疫合格的豬肉拉到市場以20元／公斤的價格售賣。檢疫員王某、肉品檢驗員楊某立即趕到農貿市場，對正在分解豬肉的陳某進行警告。陳某自稱，他會妥善處理不會銷售，但始終沒有撤離的意思。
次日上午10時許，餘慶縣市場監管局與餘慶縣檢察院組成聯合食品安全專項檢查，對陳某執意擺放在攤位上的155.03公斤豬肉予以查扣，抽樣送檢。經檢測，陳某銷售的豬肉不符合農業部門相關標準，被判定為「不合格」。主管部門根據規定，對其銷售不合格豬肉的行為，處以13萬元罰款。逾期，每日按罰款金額的3%加處罰款。
然而，直到今年8月16日，陳某仍未繳納罰款。餘慶縣市場監管局向法院申請強制執行，要求執行罰款13萬元，加處罰款13萬元，合計26萬元。
法院在調查中發現，陳某在收到處罰決定書後，就將自己銀行裡的17萬餘元存款全部取出。同時，陳某還存在多次通知拒不到案、不如實申報財產、不配合執行等違法行為。
10月9日，法院對陳某失信行為作出司法拘留15日的決定。10月21日，陳某主動交清了罰款13萬元。對逾期加處罰款13萬元，陳某與餘慶縣市場監管局已達成執行和解。
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