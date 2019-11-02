奶奶牽他串門…1歲娃被狗咬掉半張臉 狗主人竟說這話

2019-11-02 13:45 世界日報 中國新聞組／北京2日電



河南1歲小嬰兒被咬掉半邊臉狗主人稱願籌錢看病。澎湃新聞 分享 facebook

河南周口商水胡吉鎮，13個月大的碩碩日前跟著奶奶在鄰居家串門，突然有隻狗衝過來撲向碩碩，並把他拖出去半米遠。當幾個人合夥把孩子抱回來的時候，他已經被咬掉半邊臉，渾身是血。狗主人表示會承擔責任，籌錢給孩子看病。

綜合媒體報導，碩碩的母親哭得幾乎暈厥，她不知道如何面對自己13個月大的兒子，奶奶也背負著不小的壓力。碩碩被咬傷送到醫院時，狗的主人墊付了1萬5000元醫藥費，但是之後並沒有表態。

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碩碩的父母原本是在老家打工，做一些印刷製品的二次加工，碩碩出事後，一家人一心只想帶著孩子求醫。接下來，碩碩還需要接受多次的手術，將肚子上的皮膚移植到臉上，初步估計至少還需要30萬（約4.2萬美元）的費用。碩碩的母親說：「這個家，再也回不到從前…再精湛的醫療藝術，孩子都不可能有一張一模一樣的完整的臉，孩子的人生不能就這麼毀了，我砸鍋賣鐵也要給他治病。」

養狗的這家本和碩碩家是鄰居，狗的主人承認他家的狗比較大，當時確實也沒有拴繩，「我的狗沒咬過人，大概是小孩拿東西打狗了...」。

「1歲1個月的孩子，走都不會走，怎麼打狗？更何況奶奶還在拽著？」聽到家屬的質疑，狗的主人不再辯解，表示會盡自己最大的努力承擔責任，籌錢給孩子看病。

之前在武漢就發生一起讓人揪心的事故。當時6個月大的睿睿在小區廣場乘涼，突然兩條大狗迎面撲來，對著睿睿一頓亂咬。其中一隻黃狗還從家長懷中將睿睿叼走，跑出六、七米遠。眾多熱心街坊衝上去對著惡犬一頓捶打，才將睿睿給奪回來。

2018年5月，重慶某寵物店門口拴著的比特犬，突然掙脫束縛，撲向路過的4歲男童，緊咬不放，長達數分鐘。寵物店工作人員趕來施救時，孩子命是保住了，但右腿傷勢嚴重。