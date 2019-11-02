浙男買迷藥先拿老婆試手 半年內迷姦3女子

2019-11-02 13:43 世界日報 中國新聞組╱北京2日電



男子買迷藥拿老婆做實驗半年內向4名女子下手。看看新聞 分享 facebook

浙江李姓男子屢次用藥迷姦女性，最後被警方逮捕。李男供述，藥是透過微商購買的，更令人瞠目結舌的是，李男為了試驗迷藥的昏睡效力，甚至拿自己老婆做實驗，在她身上下了一次藥後，才開始對四名女子下手，並與其中三人發生性關係，被法院依強姦罪判處有期徒刑11年，剝奪政治權利一年。

杭州網報導，2017年8月，21歲的趙女與網友李男赴約見面，兩人到杭州江干區秋濤路附近一個飯店，李男殷勤地點好菜，又給趙女開了一瓶椰子汁放在面前。

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飯後，李男提出要先去附近取點東西，然後再送趙女到火車站。趙女一路坐著李男的車晃晃悠悠，睡意越來越濃，不知不覺失去了意識。

等趙女醒來，已經是次日凌晨1時多。她一個人躺在酒店房間裡，衣衫不整。等她吃力地起身，才意識到情況不對。手足無措的趙女，只能打電話向朋友求助，終於在朋友的勸說下撥打110報警。原來，就在中飯趙女分神的時候，李男竟然偷偷往椰汁裡下了點「料」。

據報導，趙女是李男下藥迷姦的第一個人，卻不是最後一個。有了這次「成功」經驗，李男信心倍增，頻頻通過交友軟件結識陌生女性，並約她們見面，在吃飯、喝酒過程中，趁對方不備或是起身上廁所的間隙，往飲料裡下藥，等對方失去意識後再強姦。

2018年1月，警方終於抓獲屢次作案的李男。警方在李男的手機中，還找到多張他作案時拍攝的照片和幾段不雅視頻。

杭州下城法院經審理查明，2017年8月至12月期間，李男先後至少五次向微商購買聲稱具有致人昏睡功效的「迷藥」或「催情藥」，並在2017年8月至2018年1月期間，先後四次向交友軟件認識的女性下藥，並與其中三人發生性關係。李男覺得與其中一名女子相聊甚歡，雖然下藥但未對其實施迷姦，據他供述是想長期發展，不想之後就斷了聯繫，才讓這個女子幸運逃脫厄運。