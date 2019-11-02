親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國一彰化縣溪州段5車連環車禍 彭姓女子傷重當場死亡

內部民調只差8趴 韓國瑜拚11月中黃金交叉目標不變

浙男買迷藥先拿老婆試手 半年內迷姦3女子

2019-11-02 13:43世界日報 中國新聞組╱北京2日電

男子買迷藥拿老婆做實驗半年內向4名女子下手。看看新聞
男子買迷藥拿老婆做實驗半年內向4名女子下手。看看新聞
分享

浙江李姓男子屢次用藥迷姦女性，最後被警方逮捕。李男供述，藥是透過微商購買的，更令人瞠目結舌的是，李男為了試驗迷藥的昏睡效力，甚至拿自己老婆做實驗，在她身上下了一次藥後，才開始對四名女子下手，並與其中三人發生性關係，被法院依強姦罪判處有期徒刑11年，剝奪政治權利一年。

杭州網報導，2017年8月，21歲的趙女與網友李男赴約見面，兩人到杭州江干區秋濤路附近一個飯店，李男殷勤地點好菜，又給趙女開了一瓶椰子汁放在面前。

飯後，李男提出要先去附近取點東西，然後再送趙女到火車站。趙女一路坐著李男的車晃晃悠悠，睡意越來越濃，不知不覺失去了意識。

等趙女醒來，已經是次日凌晨1時多。她一個人躺在酒店房間裡，衣衫不整。等她吃力地起身，才意識到情況不對。手足無措的趙女，只能打電話向朋友求助，終於在朋友的勸說下撥打110報警。原來，就在中飯趙女分神的時候，李男竟然偷偷往椰汁裡下了點「料」。

據報導，趙女是李男下藥迷姦的第一個人，卻不是最後一個。有了這次「成功」經驗，李男信心倍增，頻頻通過交友軟件結識陌生女性，並約她們見面，在吃飯、喝酒過程中，趁對方不備或是起身上廁所的間隙，往飲料裡下藥，等對方失去意識後再強姦。

2018年1月，警方終於抓獲屢次作案的李男。警方在李男的手機中，還找到多張他作案時拍攝的照片和幾段不雅視頻。

杭州下城法院經審理查明，2017年8月至12月期間，李男先後至少五次向微商購買聲稱具有致人昏睡功效的「迷藥」或「催情藥」，並在2017年8月至2018年1月期間，先後四次向交友軟件認識的女性下藥，並與其中三人發生性關係。李男覺得與其中一名女子相聊甚歡，雖然下藥但未對其實施迷姦，據他供述是想長期發展，不想之後就斷了聯繫，才讓這個女子幸運逃脫厄運。

北京
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

晚上9點不寫功課權？中國學生洩壓的「減負」教育爭辯

2019-11-02 11:52

未經檢疫…千元買豬宰了賣 被罰112萬拘15天

2019-11-02 14:21

奶奶牽他串門…1歲娃被狗咬掉半張臉 狗主人竟說這話

2019-11-02 13:45

商演多被學校當掙錢工具？ 16歲藝校生自殺

2019-11-02 13:36

「山大女生漂亮 留學生真幸福」惹聯想 萬達主持人被炒

2019-11-02 12:23

搞「殺豬盤」交友詐騙 119名嫌犯從寮國押解回大陸

2019-11-02 11:36

車禍撞擊竟拿活豬測試 陸研究挨批殘忍

2019-11-02 11:04

兩岸青年玩航拍 從國父故里起飛

2019-11-01 23:59

中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35

中國國際航空也對台青敞開大門 首批聘用32名台籍空服員

2019-11-01 19:26

北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演

2019-11-01 17:00

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

濟南元曲家張養浩墓碑被鑿字破壞…復原難

2019-11-01 12:42

搭地鐵禁「搞鬼」 擾秩序要法辦

2019-11-01 12:40

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

「XXX」的中國片：政治禁令下，電影強國倒退回90年代？

2019-11-01 08:30

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

融入非遺元素 林俊億賦予皮具新生命

2019-11-01 01:36

為了傳承絕學 陳逢顯推廣微雕藝術

2019-11-01 01:36

南京、揚州 入選全球創意城市網絡

2019-11-01 01:36

香港侮辱國旗青年 被判200小時社會服務令

2019-10-31 19:59

測專注度？浙江學童戴「頭箍」上課惹議

2019-10-31 16:47

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39

西南邊陲大觀園 一窺朱家花園當年繁盛

2019-10-31 14:33

現實版的紅樓夢 幾番風雨話滄桑

2019-10-31 14:28

600年歷史朝陽樓 有「小天安門」之稱

2019-10-31 14:27

中國古代吏治建設見證 臨安府署

2019-10-31 14:25

港警闖住宅大樓逼人跪地搜查 住戶批如日軍向戰俘行刑

2019-10-31 14:00

李連杰曬與馬雲近照 茂密捲髮顏值回春

2019-10-31 13:56

拒國外百萬年薪…北大最美教授 課堂座無虛席

2019-10-31 13:30

胡潤房地產企業家榜 許家印蟬聯首富 但身家縮水21%

2019-10-31 12:54

鑽石一周「長」一克拉 超猛黑科技卻可能不賺錢？

2019-10-31 11:00

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

2019-10-31 08:30

陸黃金消費量 衰退近1成

2019-10-31 04:19

江西、安徽伏秋連旱 數百萬人受災

2019-10-31 04:18
看更多

熱門文章

副教授大陸失蹤 律師：以為藍的就不會被抓 別作夢了

2019-11-01 18:51

5.6億超級豪宅確認違建 挖土機夷平屋主抱頭痛哭

2019-11-02 11:46

禁補習、小考、能力分班！教改逼瘋家長 台灣拜託別去這考察

2019-11-02 10:00

當了7次伴郎！新郎娶嬌妻崩潰爆哭：我結婚太難了

2019-11-01 19:03

南方四賤客再酸中國 戴習近平面具跳舞

2019-11-01 17:04

中國曝光3間諜犯 1人疑提供機密給軍情局

2019-11-01 21:11

002艦交付在即！傳11月大陸將進入「雙航艦」時代

2019-11-01 15:13

學者寇健文：四中透露治理有缺點 將重回毛時代老路

2019-11-01 16:26

中國國際航空也對台青敞開大門 首批聘用32名台籍空服員

2019-11-01 19:26

黃之鋒：中國能讓我消聲 但不能阻止香港運動

2019-11-02 04:53

ECFA明年終止？ 陸學者：早期收獲計劃才是重點

2019-11-02 09:25

車禍撞擊竟拿活豬測試 陸研究挨批殘忍

2019-11-02 11:04

中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35

中共19屆四中全會後 港基本法23條恐再臨

2019-11-01 17:42

連登、Telegram被限！香港法院頒布「禁制令」禁網路煽動暴力

2019-11-01 16:54

中共代理人修法出爾反爾 台企聯強烈譴責民心不寧

2019-11-01 22:26

鼓勵在陸國人返台投票 台企聯協調業者推超優惠機票

2019-11-01 17:23

鼓勵投票…選前2周 12航空推台商優惠機票

2019-11-02 00:46

英國發布香港問題半年報告 籲反送中採政治解決

2019-11-01 16:29

「山大女生漂亮 留學生真幸福」惹聯想 萬達主持人被炒

2019-11-02 12:23

19屆四中全會公報提香港工作 專家：必定推動

2019-11-01 19:28

陸製造業PMI 兩年半新高

2019-11-02 01:49

香江風情／香港多事之秋 台灣水果走俏

2019-11-01 23:51

搞「殺豬盤」交友詐騙 119名嫌犯從寮國押解回大陸

2019-11-02 11:36

阿里淨利大增2.6倍 超預期

2019-11-02 01:48

山西太原「最嚴養狗令」 狗繩太長愛犬可能被沒收

2019-11-02 09:56

國航聘32名台籍空服員

2019-11-02 01:48

MSCI又將擴大A股權重 外資提前掃貨創階段新高

2019-11-02 12:11

兩岸青年玩航拍 從國父故里起飛

2019-11-01 23:59

文博會「品台中」 台灣898攤位展活力

2019-11-01 23:56

上海台協會長交接有政治味 張志軍出席觀禮

2019-11-01 21:05

北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演

2019-11-01 17:00

日媒：習近平明春訪日將簽第5份政治文件 擬納入「一帶一路」

2019-11-02 12:55

讓人「吃」驚的回鍋肉1份1723元 四川商家：成本上漲太快

2019-11-02 13:53

QFII第三季最新持倉曝光：最愛電子、醫藥生物和化工股

2019-11-02 12:31

香港特首年度教育高峰會 首度開放家長參加

2019-11-02 10:46

浙男買迷藥先拿老婆試手 半年內迷姦3女子

2019-11-02 13:43

傳阿里最快月底赴港上市

2019-11-02 00:08

林鄭月娥會商界：用財政儲備紓民困不會猶豫

2019-11-01 16:34

郝龍斌籲台商投票支持國民黨 廢中共代理人修法

2019-11-02 01:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top