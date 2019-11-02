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商演多被學校當掙錢工具？ 16歲藝校生自殺

2019-11-02 13:36世界日報 中國新聞組╱北京2日電

四川綿陽藝術學校學生芝芝上月初在家中身亡，警方排除他殺，死亡原因正待屍檢結果。不過，芝芝的日記裡寫道：「轉學、轉學、轉學…想死，想逃離這個學校」、「學校商演多，把學生當掙錢工具」、「老師打學生」等內容，芝芝父母認為是學校逼死女兒，為此要求賠償人民幣近百萬元。

紅星新聞報導，芝芝父親陳祖國表示，他們是綿陽市涪城區青義鎮人，今年16歲的女兒芝芝就讀綿陽藝術學校二年級。

陳祖國近日出示芝芝生前寫的四篇日記，其中10月2日，芝芝在日記中寫道：「轉學、轉 學、轉學，待不下去了，毅力實在撐不下去了，不想再這個學校浪費時間，浪費錢，浪費精力，只要能轉學，我願意少活30年。真的，因為我實在待不下去，周圍的氛圍差到極點…想死，想逃離這個學校。」

陳祖國表示，十一放假時，芝芝確實跟他提過要轉學，「當時我沒同意，我說要轉學等我到學校問一下老師情況再決定。」

據報導，10月31日早上，陳祖國夫妻及一些親屬，拿著芝芝的遺像與海報到學校門口討說法。

海報上主要是說綿陽藝校暴力體罰、以惡毒語言侮辱傷害人格尊嚴等等，「逼死16歲花季少女」。此外還附幾張照片，兩張是芝芝的日常生活照，另外三張是她眼睛受傷紅腫的照片。

「眼睛受傷是2017年，學校帶芝芝他們到鎮江商演，當時因為一件事，老師就毆打芝芝，將眼睛打傷了。」

10月31日，從上午10時開始，陳祖國夫妻和親屬和學校協商到下午5時許，雙方沒達成一致意見。

報導稱，綿陽藝術學校當晚表示，作為一所藝校，要經常參加相關部門組織的活動表演，這些是不收費的，只有少部分演出是商業演出，但也在規定範圍內，學校會給學生發補助。學校表示，他們理解家屬心情，也在積極主動和家屬溝通協調，希望家屬透過走司法程序等合理合法方式表達訴求，在法律範圍內，學校該承擔的責任絕不推託。

對此，有網友建議：「中國應立法禁止18歲以下的學生為學校商演。」還有人說：「國家難道不應該把這樣的學校都端了嗎？頂多是一個業餘愛好者俱樂部不可以做學校。」、「一個社會老師和醫生都不值得信任，還有誰值得信任，可憐的孩子。」

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