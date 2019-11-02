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搞「殺豬盤」交友詐騙 119名嫌犯從寮國押解回大陸

2019-11-02 11:36聯合報 記者李仲維/即時報導

鹽城警方首次赴境外打擊電信網路詐騙，10月29日從寮國將119名涉嫌「殺豬盤」的嫌犯押解回大陸。

嫌犯涉嫌網路交友後推薦投資，進行詐騙，就是俗稱的「殺豬盤」。澎湃新聞報導，今年以來，鹽城全市電信網路詐騙案件雖呈總體下降趨勢，但殺豬盤交友詐騙發案數卻逐漸上升，在全市電信網路詐騙案件占比達四分之一，且單起案值巨大，多數受害人被騙金額從人民幣10萬元起跳。

鹽城市反電信網路詐騙中心副主任孫永成說，經過精準研判，最終鎖定近期頻頻發生的殺豬盤案件詐騙據點，絕大部分位於東南亞一帶。10月23日下午，在公安部、江蘇省公安廳的直接指揮下，在寮國警方的配合下，在5個據點同時收網，共逮捕119名犯罪嫌疑人。現場查獲131台電腦、587支手機。

孫永成表示，嫌犯在婚戀、交友等平台冒充白富美、高富帥，用專門的話術，先是談情說愛，再引誘投資，最終騙取錢財。

鹽城警方經考量，押解指揮部決定將119名犯罪嫌疑人在磨憨口岸接收，透過大巴士接駁載至昆明，再乘坐高鐵至南京，最後透過大巴士押解回鹽城。10月25日晚間10時許，200餘名警力緊急集合，連夜坐大巴趕往南京，再轉乘高鐵前往昆明。

鹽城警方將119名犯罪嫌疑人從寮國押回。圖：取自澎湃新聞
鹽城警方將119名犯罪嫌疑人從寮國押回。圖：取自澎湃新聞
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詐騙公安巴士
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