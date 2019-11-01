兩岸青年玩航拍 從國父故里起飛
2019-11-01 23:59聯合報 林昉柔、張斯奇／綜合報導
近年兩岸航拍風氣盛行，「二○一九美麗中山兩岸航拍影像青年交流活動」於十月卅日開啟為期五天四夜的兩岸航拍交流活動，透過兩岸青年、航拍達人組隊，圍繞著中山，走訪廣東省中山市進行影像創作，深化彼此交流，共同體驗中山之美。
「美麗中山」邀請銘傳大學師生、兩岸航拍達人前來，將來自兩岸的青年進行分組，一起走訪中山市，其景點包括孫中山故居紀念館、翠亨新村、中山紀念中學、逸仙水庫、孫文紀念公園等地，讓兩岸青年在組隊過程中深化彼此交流，並且在達人帶領之下，各隊將進行景點拍攝、無人機航拍等，同時，透過五天四夜的實地走訪，共同探索孫中山故里。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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據悉，此次活動由中山台商投資協會主辦、聯合報承辦，同時在寶成國際集團成立的裕元創新創業公益基金支持之下，促進兩岸青年交流，也讓台灣青年藉由實地走訪了解孫中山故里，以及透過航拍感受中山的魅力。
中山台商投資協會秘書長李源海表示，中山是一座不斷進步的城市，兩岸青年交流是必須且持續進行的，他表示此次活動是中山台協首次主辦，希望活動能夠持續地舉辦，讓更多台灣年輕人來中山交流。
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