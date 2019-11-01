中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／即時報導



來自台灣的32名年輕人10月30日完成入職手續，正式成為中國國際航空公司（國航）歷史上首批台籍乘務人員。

國航是大陸第三大的國有航空公司。澎湃新聞報導，國航於今年4月啟動台籍乘務員招聘工作，8月5日至7日在台北進行現場面試。國航共收到報名簡歷近3,000份，經過簡歷篩選、初試、複試、初步體檢四個環節，最終篩選出32人。

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國航表示，這32名台籍乘務員普遍具有較好的英語口語水準，部分人具備粵語、閩南語、韓語、日語等多語言溝通能力，大部分有服務業從業經歷，掌握一定的服務技巧。入職後，他們將接受為期3個月的乘務初始資格培訓，計畫於2020年2月正式上機飛行。

今年是國航北京至台北航線開航10周年。截至目前，國航共營運自北京、上海（浦東和虹橋）、天津、成都、重慶、杭州、溫州共8個航點至台北（桃園和松山）航線，每周共51個航班。