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中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35聯合報 記者李仲維／即時報導

來自台灣的32名年輕人10月30日完成入職手續，正式成為中國國際航空公司（國航）歷史上首批台籍乘務人員。

國航是大陸第三大的國有航空公司。澎湃新聞報導，國航於今年4月啟動台籍乘務員招聘工作，8月5日至7日在台北進行現場面試。國航共收到報名簡歷近3,000份，經過簡歷篩選、初試、複試、初步體檢四個環節，最終篩選出32人。

國航表示，這32名台籍乘務員普遍具有較好的英語口語水準，部分人具備粵語、閩南語、韓語、日語等多語言溝通能力，大部分有服務業從業經歷，掌握一定的服務技巧。入職後，他們將接受為期3個月的乘務初始資格培訓，計畫於2020年2月正式上機飛行。

今年是國航北京至台北航線開航10周年。截至目前，國航共營運自北京、上海（浦東和虹橋）、天津、成都、重慶、杭州、溫州共8個航點至台北（桃園和松山）航線，每周共51個航班。

國航稱，公司未來將以本次台籍乘務員入職為契機，繼續在服務品質提升和兩岸民眾交流等方面研究探索新辦法新舉措，讓客艙成為兩岸民眾心靈相通的載體，成為台灣同胞赴大陸追夢、築夢的平台。

國航正式聘用首批台籍乘務員。圖：取自澎湃新聞
國航正式聘用首批台籍乘務員。圖：取自澎湃新聞
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