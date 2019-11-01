親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美議員再推香港若水法案 籲全球關注香港危局

副教授大陸失蹤 律師：以為藍的不會被抓？別作夢了

中國國際航空也對台青敞開大門 首批聘用32名台籍空服員

2019-11-01 19:26聯合報 記者林則宏／即時報導

又一家大陸航空公司聘用台灣人擔任空服員。據上海《澎湃新聞》報導，32名台灣年輕人10月30日下午在中國國際航空（國航）完成入職手續，正式加入國航空中服務隊伍，成為國航歷史上首批台籍乘務人員。

國航表示，「為深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記關於深化兩岸經濟文化交流合作的重要思想，落實《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》中的相關要求，加強新時期兩岸交流往來，與台灣同胞分享大陸民航業高速發展機遇，更好服務兩岸民眾，國航於今年4月啟動了台籍乘務員招聘工作，經過3個月的前期調研和精心準備，8月5日至7日在台北進行了現場面試。」

報導稱，國航這次招聘台籍空服員共收到近3,000份報名簡歷，經簡歷篩選、初試、複試、初步體檢四個環節，最終從中篩選出32人。

國航稱，此次招聘的這32名台籍空服員普遍有較好的英語口語水準，部分人具備粵語、閩南語、韓語、日語等多語言溝通能力，大部分人有服務業從業經歷，服務意識好，掌握一定的服務技巧。這32名台籍空服員將接受為期3個月的乘務初始資格培訓，預計明年2月正式上機飛行。

現年26歲的蘇芷緣來自台北，早前在澳洲工作。澎湃新聞報導，在被問及隻身來到北京會不會感到孤單時，她表示，「與其說我『離開家鄉』，還不如說是『回到家鄉』。我媽媽來自山東，爸爸來自浙江，其實大陸更像是我的家。來到北京後，我覺得分外親切。」

國航目前共運營自北京、上海（浦東和虹橋）、天津、成都、重慶、杭州、溫州共八個航點至桃園和松山航線，每週共51個航班。

國航表示，「未來，國航將以本次台籍乘務員入職為契機，繼續在服務質量提升和兩岸民眾交流等方面研究探索新辦法新舉措，讓客艙成為兩岸民眾『心靈相通』的載體，成為台灣同胞來大陸追夢、築夢的平台，力爭為兩岸航線空中服務工作做出新的貢獻。」

中國國際航空也對台灣年輕人敞開大門，首批共聘用32名台籍空服員。（取自《澎湃新聞...
中國國際航空也對台灣年輕人敞開大門，首批共聘用32名台籍空服員。（取自《澎湃新聞》）
分享

空服員北京面試
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35

北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演

2019-11-01 17:00

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

濟南元曲家張養浩墓碑被鑿字破壞…復原難

2019-11-01 12:42

搭地鐵禁「搞鬼」 擾秩序要法辦

2019-11-01 12:40

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

「XXX」的中國片：政治禁令下，電影強國倒退回90年代？

2019-11-01 08:30

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

融入非遺元素 林俊億賦予皮具新生命

2019-11-01 01:36

為了傳承絕學 陳逢顯推廣微雕藝術

2019-11-01 01:36

南京、揚州 入選全球創意城市網絡

2019-11-01 01:36

香港侮辱國旗青年 被判200小時社會服務令

2019-10-31 19:59

測專注度？浙江學童戴「頭箍」上課惹議

2019-10-31 16:47

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39

西南邊陲大觀園 一窺朱家花園當年繁盛

2019-10-31 14:33

現實版的紅樓夢 幾番風雨話滄桑

2019-10-31 14:28

600年歷史朝陽樓 有「小天安門」之稱

2019-10-31 14:27

中國古代吏治建設見證 臨安府署

2019-10-31 14:25

港警闖住宅大樓逼人跪地搜查 住戶批如日軍向戰俘行刑

2019-10-31 14:00

李連杰曬與馬雲近照 茂密捲髮顏值回春

2019-10-31 13:56

拒國外百萬年薪…北大最美教授 課堂座無虛席

2019-10-31 13:30

胡潤房地產企業家榜 許家印蟬聯首富 但身家縮水21%

2019-10-31 12:54

鑽石一周「長」一克拉 超猛黑科技卻可能不賺錢？

2019-10-31 11:00

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

2019-10-31 08:30

陸黃金消費量 衰退近1成

2019-10-31 04:19

江西、安徽伏秋連旱 數百萬人受災

2019-10-31 04:18

江西高校開VR課 最高可獎勵870萬元

2019-10-31 04:17

兩岸海南民宿大會 拚共贏發展

2019-10-31 04:17

內地與澳門人資培訓 啟用

2019-10-31 04:16

國際山地旅遊暨戶外運動大會 貴州開幕

2019-10-31 04:16

廣東韶關／五祖弘忍傳衣缽 惠能創禪宗南派

2019-10-31 04:08

廣東韶關／大陸現存唯一宋代木雕五百羅漢造像

2019-10-31 04:07

廣東韶關／六祖壇經 中國佛教史上偉大革命

2019-10-31 04:07

廣東韶關／禪宗祖庭 南華禪寺

2019-10-31 04:03

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57
看更多

熱門文章

中共四中全會公報出爐 北京對港政策將出現大轉折

2019-11-01 00:01

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

女兒30歲未嫁無成就 母嫌棄持鐵棍狂毆

2019-11-01 09:31

副教授大陸失蹤 律師：以為藍的就不會被抓 別作夢了

2019-11-01 18:51

四中全會罕見論及香港問題 陸學者：不排除中央會出手

2019-11-01 10:12

台師大退休教授遭陸國安理由關押 刑期3至4年

2019-11-01 11:59

南方四賤客再酸中國 戴習近平面具跳舞

2019-11-01 17:04

四中「雙十三」 劃中共30年執政路

2019-11-01 00:15

大陸5G時代來臨 月租費最低僅550元比韓、英便宜

2019-11-01 00:15

居住證發放1年 已20萬香港居民申請大陸居住證

2019-11-01 13:13

002艦交付在即！傳11月大陸將進入「雙航艦」時代

2019-11-01 15:13

台師大退休教師傳失蹤 陸委會：若屬實陸方應通報

2019-11-01 12:09

昆山表揚穩出口企業 仁寶、緯創、富士康在列

2019-11-01 01:37

回應四中全會 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-10-31 21:48

萬聖節反送中 港民戴面具上街

2019-10-31 21:47

我專家：陸經濟下滑 統戰力道減弱

2019-11-01 00:15

當了7次伴郎！新郎娶嬌妻崩潰爆哭：我結婚太難了

2019-11-01 19:03

學者寇健文：四中透露治理有缺點 將重回毛時代老路

2019-11-01 16:26

英外相：港府和抗爭民眾應尊重自治和法治

2019-10-31 21:49

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

香港高院頒臨時禁制令 禁止在網路煽動暴力

2019-10-31 21:53

中共19屆四中全會後 港基本法23條恐再臨

2019-11-01 17:42

嫌囚衣太醜、沒吹風機…「公主病」女貪官哭喊要回家

2019-11-01 12:45

鼓勵在陸國人返台投票 台企聯協調業者推超優惠機票

2019-11-01 17:23

陸5G商用 50城同步開通

2019-10-31 23:23

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

港澳基本法委員會主任：一國兩制底線不容挑戰

2019-11-01 12:42

解讀四中全會公報 北京將加強管制香港

2019-10-31 23:23

英國發布香港問題半年報告 籲反送中採政治解決

2019-11-01 16:29

中國品牌設計 年輕人掀國貨潮

2019-11-01 01:35

回應四中 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-11-01 00:15

西進台灣創藝生活節行銷嘉義品牌 用美味擄獲陸客

2019-11-01 14:17

連登、Telegram被限！香港法院頒布「禁制令」禁網路煽動暴力

2019-11-01 16:54

深圳區塊鏈電子發票 破1千萬張

2019-11-01 01:34

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04

催淚煙彌漫蘭桂坊 美提法案撐港民

2019-11-01 12:00

芬蘭第一大報訪謝武樵 民主台灣是香港希望

2019-11-01 04:22

19屆四中釋訊號 專家指中共對港政策將收緊

2019-11-01 09:55

香港樓價指數連跌4個月 9月跌最深

2019-11-01 01:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top