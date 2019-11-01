中國國際航空也對台青敞開大門 首批聘用32名台籍空服員
2019-11-01 19:26
聯合報 記者林則宏
／即時報導
又一家大陸航空公司聘用台灣人擔任空服員。據上海《澎湃新聞》報導，32名台灣年輕人10月30日下午在中國國際航空（國航）完成入職手續，正式加入國航空中服務隊伍，成為國航歷史上首批台籍乘務人員。
國航表示，「為深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記關於深化兩岸經濟文化交流合作的重要思想，落實《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》中的相關要求，加強新時期兩岸交流往來，與台灣同胞分享大陸民航業高速發展機遇，更好服務兩岸民眾，國航於今年4月啟動了台籍乘務員招聘工作，經過3個月的前期調研和精心準備，8月5日至7日在台北進行了現場面試。」
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報導稱，國航這次招聘台籍空服員共收到近3,000份報名簡歷，經簡歷篩選、初試、複試、初步體檢四個環節，最終從中篩選出32人。
國航稱，此次招聘的這32名台籍空服員普遍有較好的英語口語水準，部分人具備粵語、閩南語、韓語、日語等多語言溝通能力，大部分人有服務業從業經歷，服務意識好，掌握一定的服務技巧。這32名台籍空服員將接受為期3個月的乘務初始資格培訓，預計明年2月正式上機飛行。
現年26歲的蘇芷緣來自台北，早前在澳洲工作。澎湃新聞報導，在被問及隻身來到北京會不會感到孤單時，她表示，「與其說我『離開家鄉』，還不如說是『回到家鄉』。我媽媽來自山東，爸爸來自浙江，其實大陸更像是我的家。來到北京後，我覺得分外親切。」
國航目前共運營自北京、上海（浦東和虹橋）、天津、成都、重慶、杭州、溫州共八個航點至桃園和松山航線，每週共51個航班。
國航表示，「未來，國航將以本次台籍乘務員入職為契機，繼續在服務質量提升和兩岸民眾交流等方面研究探索新辦法新舉措，讓客艙成為兩岸民眾『心靈相通』的載體，成為台灣同胞來大陸追夢、築夢的平台，力爭為兩岸航線空中服務工作做出新的貢獻。」
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