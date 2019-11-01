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中國健康均壽68.7歲 75％老人患慢性病

2019-11-01 17:09中央社 台北1日電

中國正處於快速老齡化階段，但老年人的健康狀況不容樂觀，中國人均健康預期壽命僅68.7歲，且罹患一種以上慢性病的老年人比例高達75%，失能和部分失能老年人超過4000萬人。

中國國家衛生健康委員會今天舉行專題新聞發布會，解讀10月28日由國家發改委、教育部、民政部、財政部等8個部委聯合印發的「關於建立完善老年健康服務體系的指導意見」文件，衛健委老齡健康司司長王海東在會中作上述表示。

據國家衛健委官網，王海東指出，截至2018年底，60歲及以上老年人口達2.5億，且中國老年人健康狀況不容樂觀，2018年中國人均預期壽命是77.0歲；然而據研究，中國人均健康預期壽命僅為68.7歲。

他透露，中國罹患有一種以上慢性病的老年人比例高達75%，失能和部分失能老年人超過4000萬人，老年人對健康服務的需求非常迫切。

與會的國家老年醫學中心主任、北京醫院院長王建業指出，除了多種慢性疾病，中國老年人還有老年綜合症，同時存在多重用藥問題；有一部分老年人存在精神心理問題，特別是失能和半失能的發生，不僅影響生活品質，也給社會和家庭帶來沉重負擔。

中國疾病預防控制中心慢病中心書記李志新表示，根據慢（性）病中心的全國死因監測系統顯示，造成65歲以上老年人死亡的前3原因，分別是心血管疾病、腦血管疾病和惡性腫瘤，這3種疾病占老年人群死亡的70%以上。

李志新指出，按照數年前的中國慢病和危險因素監測數據顯示，60歲以上老年人群的高血壓患病率高達58.3%，糖尿病患病率達19.4%，「新一輪的危險因素監測今年剛剛實施完，最新的數據有可能更高」。

老年人口慢性病北京
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