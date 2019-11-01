北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演
2019-11-01 17:00世界日報 中國新聞組／北京1日電
據傳，北韓牡丹峰樂團將於12月赴中國巡迴演出，紀念中朝建交70周年。消息稱，中國國家主席習近平和國務院總理李克強可能會到現場觀看。
韓聯社引述北京消息人士透露，應中國國際文化傳播中心邀請，有「朝鮮少女時代」之稱的牡丹峰樂團將於12月3日在北京公開演出，並從12月5日起相繼在上海、武漢、廣州、深圳、珠海等地表演。
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報導稱，這次將是牡丹峰樂團時隔四年再次訪問中國，也是北韓著名樂團第一次在中國境內巡迴演出。
分析認為，北韓派出樂團訪問中國，可能是為賺取外匯，同時宣傳兩國建交70周年的意義。
報導指出，據消息，應中國國際文化傳播中心邀請，牡丹峰樂團將於12月3日在北京五棵松凱迪拉克中心舉行公開演出，並從5日起相繼在上海、武漢、重慶、成都、廣州、深圳、珠海、婁底、長沙等地表演。
主辦方在宣傳小冊子中指出國家主席習近平和國務院總理李克強或到現場觀看演出，暗示此次演出將為朝中建交70周年紀念活動畫上句號。
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