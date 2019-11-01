親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

25歲長男裸闖IKEA 李興文夫妻氣炸神隱

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演

2019-11-01 17:00世界日報 中國新聞組／北京1日電

有「朝鮮少女時代」之稱的牡丹峰樂團將於12月3日在北京公開演出。圖取自朝中社
有「朝鮮少女時代」之稱的牡丹峰樂團將於12月3日在北京公開演出。圖取自朝中社
分享

據傳，北韓牡丹峰樂團將於12月赴中國巡迴演出，紀念中朝建交70周年。消息稱，中國國家主席習近平和國務院總理李克強可能會到現場觀看。

韓聯社引述北京消息人士透露，應中國國際文化傳播中心邀請，有「朝鮮少女時代」之稱的牡丹峰樂團將於12月3日在北京公開演出，並從12月5日起相繼在上海、武漢、廣州、深圳、珠海等地表演。

報導稱，這次將是牡丹峰樂團時隔四年再次訪問中國，也是北韓著名樂團第一次在中國境內巡迴演出。

分析認為，北韓派出樂團訪問中國，可能是為賺取外匯，同時宣傳兩國建交70周年的意義。

報導指出，據消息，應中國國際文化傳播中心邀請，牡丹峰樂團將於12月3日在北京五棵松凱迪拉克中心舉行公開演出，並從5日起相繼在上海、武漢、重慶、成都、廣州、深圳、珠海、婁底、長沙等地表演。

主辦方在宣傳小冊子中指出國家主席習近平和國務院總理李克強或到現場觀看演出，暗示此次演出將為朝中建交70周年紀念活動畫上句號。

樂團北京北韓
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

濟南元曲家張養浩墓碑被鑿字破壞…復原難

2019-11-01 12:42

搭地鐵禁「搞鬼」 擾秩序要法辦

2019-11-01 12:40

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

「XXX」的中國片：政治禁令下，電影強國倒退回90年代？

2019-11-01 08:30

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

融入非遺元素 林俊億賦予皮具新生命

2019-11-01 01:36

為了傳承絕學 陳逢顯推廣微雕藝術

2019-11-01 01:36

南京、揚州 入選全球創意城市網絡

2019-11-01 01:36

香港侮辱國旗青年 被判200小時社會服務令

2019-10-31 19:59

測專注度？浙江學童戴「頭箍」上課惹議

2019-10-31 16:47

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39

西南邊陲大觀園 一窺朱家花園當年繁盛

2019-10-31 14:33

現實版的紅樓夢 幾番風雨話滄桑

2019-10-31 14:28

600年歷史朝陽樓 有「小天安門」之稱

2019-10-31 14:27

中國古代吏治建設見證 臨安府署

2019-10-31 14:25

港警闖住宅大樓逼人跪地搜查 住戶批如日軍向戰俘行刑

2019-10-31 14:00

李連杰曬與馬雲近照 茂密捲髮顏值回春

2019-10-31 13:56

拒國外百萬年薪…北大最美教授 課堂座無虛席

2019-10-31 13:30

胡潤房地產企業家榜 許家印蟬聯首富 但身家縮水21%

2019-10-31 12:54

鑽石一周「長」一克拉 超猛黑科技卻可能不賺錢？

2019-10-31 11:00

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

2019-10-31 08:30

陸黃金消費量 衰退近1成

2019-10-31 04:19

江西、安徽伏秋連旱 數百萬人受災

2019-10-31 04:18

江西高校開VR課 最高可獎勵870萬元

2019-10-31 04:17

兩岸海南民宿大會 拚共贏發展

2019-10-31 04:17

內地與澳門人資培訓 啟用

2019-10-31 04:16

國際山地旅遊暨戶外運動大會 貴州開幕

2019-10-31 04:16

廣東韶關／五祖弘忍傳衣缽 惠能創禪宗南派

2019-10-31 04:08

廣東韶關／大陸現存唯一宋代木雕五百羅漢造像

2019-10-31 04:07

廣東韶關／六祖壇經 中國佛教史上偉大革命

2019-10-31 04:07

廣東韶關／禪宗祖庭 南華禪寺

2019-10-31 04:03

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57

天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39

重振孝道 不贍養、虐待父母重罰

2019-10-30 16:31
看更多

熱門文章

中共四中全會公報出爐 北京對港政策將出現大轉折

2019-11-01 00:01

印度實施「查漠－喀什米爾重組法」陸：挑戰中國主權

2019-10-31 17:25

中共四中全會公報提出完善「一國兩制」 推進和平統一

2019-10-31 18:55

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

女兒30歲未嫁無成就 母嫌棄持鐵棍狂毆

2019-11-01 09:31

四中全會罕見論及香港問題 陸學者：不排除中央會出手

2019-11-01 10:12

台師大退休教授遭陸國安理由關押 刑期3至4年

2019-11-01 11:59

四中「雙十三」 劃中共30年執政路

2019-11-01 00:15

大陸5G時代來臨 月租費最低僅550元比韓、英便宜

2019-11-01 00:15

F16V購機預算通過 共軍：以武拒統

2019-10-31 17:41

香港第三季GDP年減2.9% 創10年來最差紀錄

2019-10-31 17:25

居住證發放1年 已20萬香港居民申請大陸居住證

2019-11-01 13:13

回應四中全會 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-10-31 21:48

台師大退休教師傳失蹤 陸委會：若屬實陸方應通報

2019-11-01 12:09

昆山表揚穩出口企業 仁寶、緯創、富士康在列

2019-11-01 01:37

萬聖節反送中 港民戴面具上街

2019-10-31 21:47

我專家：陸經濟下滑 統戰力道減弱

2019-11-01 00:15

英外相：港府和抗爭民眾應尊重自治和法治

2019-10-31 21:49

002艦交付在即！傳11月大陸將進入「雙航艦」時代

2019-11-01 15:13

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

香港高院頒臨時禁制令 禁止在網路煽動暴力

2019-10-31 21:53

「雙11」打鐵趁熱 阿里計畫最快下月上市

2019-10-31 19:33

嫌囚衣太醜、沒吹風機…「公主病」女貪官哭喊要回家

2019-11-01 12:45

陸5G商用 50城同步開通

2019-10-31 23:23

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

解讀四中全會公報 北京將加強管制香港

2019-10-31 23:23

港澳基本法委員會主任：一國兩制底線不容挑戰

2019-11-01 12:42

兩岸企業家峰會 江蘇省委書記婁勤儉將出席

2019-10-31 19:02

學者寇健文：四中透露治理有缺點 將重回毛時代老路

2019-11-01 16:26

中國品牌設計 年輕人掀國貨潮

2019-11-01 01:35

回應四中 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-11-01 00:15

香港侮辱國旗青年 被判200小時社會服務令

2019-10-31 19:59

深圳區塊鏈電子發票 破1千萬張

2019-11-01 01:34

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04

催淚煙彌漫蘭桂坊 美提法案撐港民

2019-11-01 12:00

西進台灣創藝生活節行銷嘉義品牌 用美味擄獲陸客

2019-11-01 14:17

芬蘭第一大報訪謝武樵 民主台灣是香港希望

2019-11-01 04:22

香港樓價指數連跌4個月 9月跌最深

2019-11-01 01:34

19屆四中釋訊號 專家指中共對港政策將收緊

2019-11-01 09:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top