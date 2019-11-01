兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎
2019-11-01 13:04
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
2019海峽兩岸建築文化交流會在溫州舉辦，來自兩岸逾300位建築師以「兩岸建築與文化——多元、互融、共生」為主題進行交流，拓展尋求兩岸建築設計行業合作管道。
海峽兩岸建築文化交流會今年並舉辦「甌江杯」優秀工程勘察設計獎評選，共有37家參選六個專業，共評出129個專案獲獎。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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其中，台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院與武漢市歸元片區規劃設計專案、溫州市海洋科技創新園一期工程拿下傑出獎；另外，台灣漫畫基地與浙江小百花越劇場、溫州市規劃展示中心、廈門紅點設計博物館等9個獲得優秀獎。
台灣聯合建築師事務所在大會進行「建築與城鄉，回歸理性再造」與「城市的修補與再生」主題演講，運用台灣典型建築設計作品進行經驗分享。
交流會上，海峽兩岸學者並就「濱海城市發展」、「歷史文化街區保護」、「國際建築設計城市」等展開討論、交流。
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