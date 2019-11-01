親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警查辦

命理師看K董張國煒面相 直言：東山再起指日可待

兩岸建築文化交流 台大癌醫中心獲甌江杯傑出工程獎

2019-11-01 13:04聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

2019海峽兩岸建築文化交流會在溫州舉辦，來自兩岸逾300位建築師以「兩岸建築與文化——多元、互融、共生」為主題進行交流，拓展尋求兩岸建築設計行業合作管道。

海峽兩岸建築文化交流會今年並舉辦「甌江杯」優秀工程勘察設計獎評選，共有37家參選六個專業，共評出129個專案獲獎。

其中，台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院與武漢市歸元片區規劃設計專案、溫州市海洋科技創新園一期工程拿下傑出獎；另外，台灣漫畫基地與浙江小百花越劇場、溫州市規劃展示中心、廈門紅點設計博物館等9個獲得優秀獎。

台灣聯合建築師事務所在大會進行「建築與城鄉，回歸理性再造」與「城市的修補與再生」主題演講，運用台灣典型建築設計作品進行經驗分享。

交流會上，海峽兩岸學者並就「濱海城市發展」、「歷史文化街區保護」、「國際建築設計城市」等展開討論、交流。

2019海峽兩岸建築文化交流會在溫州舉辦，來自兩岸逾300位建築師以「兩岸建築與...
2019海峽兩岸建築文化交流會在溫州舉辦，來自兩岸逾300位建築師以「兩岸建築與文化——多元、互融、共生」為主題進行交流，拓展尋求兩岸建築設計行業合作管道。溫州提供
分享
台灣漫畫基地與浙江小百花越劇場、溫州市規劃展示中心、廈門紅點設計博物館等9個獲得...
台灣漫畫基地與浙江小百花越劇場、溫州市規劃展示中心、廈門紅點設計博物館等9個獲得甌江杯優秀獎。溫州提供
分享
台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院與武漢市歸元片區規劃設計專案、溫州市海洋科技創新園...
台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院與武漢市歸元片區規劃設計專案、溫州市海洋科技創新園一期工程拿下甌江杯傑出獎。溫州提供
分享

建築劇場
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國

2019-11-01 12:46

濟南元曲家張養浩墓碑被鑿字破壞…復原難

2019-11-01 12:42

搭地鐵禁「搞鬼」 擾秩序要法辦

2019-11-01 12:40

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

「XXX」的中國片：政治禁令下，電影強國倒退回90年代？

2019-11-01 08:30

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

融入非遺元素 林俊億賦予皮具新生命

2019-11-01 01:36

為了傳承絕學 陳逢顯推廣微雕藝術

2019-11-01 01:36

南京、揚州 入選全球創意城市網絡

2019-11-01 01:36

香港侮辱國旗青年 被判200小時社會服務令

2019-10-31 19:59

測專注度？浙江學童戴「頭箍」上課惹議

2019-10-31 16:47

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39

西南邊陲大觀園 一窺朱家花園當年繁盛

2019-10-31 14:33

現實版的紅樓夢 幾番風雨話滄桑

2019-10-31 14:28

600年歷史朝陽樓 有「小天安門」之稱

2019-10-31 14:27

中國古代吏治建設見證 臨安府署

2019-10-31 14:25

港警闖住宅大樓逼人跪地搜查 住戶批如日軍向戰俘行刑

2019-10-31 14:00

李連杰曬與馬雲近照 茂密捲髮顏值回春

2019-10-31 13:56

拒國外百萬年薪…北大最美教授 課堂座無虛席

2019-10-31 13:30

胡潤房地產企業家榜 許家印蟬聯首富 但身家縮水21%

2019-10-31 12:54

鑽石一周「長」一克拉 超猛黑科技卻可能不賺錢？

2019-10-31 11:00

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

2019-10-31 08:30

陸黃金消費量 衰退近1成

2019-10-31 04:19

江西、安徽伏秋連旱 數百萬人受災

2019-10-31 04:18

江西高校開VR課 最高可獎勵870萬元

2019-10-31 04:17

兩岸海南民宿大會 拚共贏發展

2019-10-31 04:17

內地與澳門人資培訓 啟用

2019-10-31 04:16

國際山地旅遊暨戶外運動大會 貴州開幕

2019-10-31 04:16

廣東韶關／五祖弘忍傳衣缽 惠能創禪宗南派

2019-10-31 04:08

廣東韶關／大陸現存唯一宋代木雕五百羅漢造像

2019-10-31 04:07

廣東韶關／六祖壇經 中國佛教史上偉大革命

2019-10-31 04:07

廣東韶關／禪宗祖庭 南華禪寺

2019-10-31 04:03

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57

天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39

重振孝道 不贍養、虐待父母重罰

2019-10-30 16:31

報站廣播變麻辣烤魚廣告 網友：成都地鐵這麼缺錢嗎？

2019-10-30 16:30
看更多

熱門文章

中共四中全會公報出爐 北京對港政策將出現大轉折

2019-11-01 00:01

印度實施「查漠－喀什米爾重組法」陸：挑戰中國主權

2019-10-31 17:25

中共四中全會公報提出完善「一國兩制」 推進和平統一

2019-10-31 18:55

女兒30歲未嫁無成就 母嫌棄持鐵棍狂毆

2019-11-01 09:31

走路就能賺錢！7300萬人下載這支APP 背後真相驚人

2019-11-01 11:00

陸男一腳長9隻腳趾 只因家人一句話多年沒求醫

2019-10-31 16:59

四中「雙十三」 劃中共30年執政路

2019-11-01 00:15

今晚萬聖夜 香港「禁蒙面法」如何執行讓人頭大

2019-10-31 16:20

四中全會罕見論及香港問題 陸學者：不排除中央會出手

2019-11-01 10:12

大陸5G時代來臨 月租費最低僅550元比韓、英便宜

2019-11-01 00:15

F16V購機預算通過 共軍：以武拒統

2019-10-31 17:41

香港第三季GDP年減2.9% 創10年來最差紀錄

2019-10-31 17:25

台師大退休教授遭陸國安理由關押 刑期3至4年

2019-11-01 11:59

15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44

回應四中全會 陸委會：台灣民眾堅定拒絕一國兩制

2019-10-31 21:48

昆山表揚穩出口企業 仁寶、緯創、富士康在列

2019-11-01 01:37

萬聖節反送中 港民戴面具上街

2019-10-31 21:47

我專家：陸經濟下滑 統戰力道減弱

2019-11-01 00:15

男子遭蛇咬傷「斷指求生」 醫：沒必要

2019-10-31 14:20

英外相：港府和抗爭民眾應尊重自治和法治

2019-10-31 21:49

港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54

台師大退休教師傳失蹤 陸委會：若屬實陸方應通報

2019-11-01 12:09

香港高院頒臨時禁制令 禁止在網路煽動暴力

2019-10-31 21:53

「雙11」打鐵趁熱 阿里計畫最快下月上市

2019-10-31 19:33

青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39

林鄭月娥：自己不會休息 禮賓府可借商界招待貴賓

2019-10-31 15:47

居住證發放1年 已20萬香港居民申請大陸居住證

2019-11-01 13:13

35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37

西南邊陲大觀園 一窺朱家花園當年繁盛

2019-10-31 14:33

陸5G商用 50城同步開通

2019-10-31 23:23

陸工信部與三大運營商舉行儀式 大陸進入5G商用時代

2019-10-31 14:31

9月訪港旅客 較去年同期重挫逾三成

2019-10-31 16:44

解讀四中全會公報 北京將加強管制香港

2019-10-31 23:23

兩岸企業家峰會 江蘇省委書記婁勤儉將出席

2019-10-31 19:02

嫌囚衣太醜、沒吹風機…「公主病」女貪官哭喊要回家

2019-11-01 12:45

測專注度？浙江學童戴「頭箍」上課惹議

2019-10-31 16:47

美英等23國「關」心維族 中國嗆：指摘無助貿談」

2019-10-31 16:36

中國品牌設計 年輕人掀國貨潮

2019-11-01 01:35

港澳基本法委員會主任：一國兩制底線不容挑戰

2019-11-01 12:42

陸商務部：中美貿易談判牽頭人明日再通話

2019-10-31 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top