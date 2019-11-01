破產前砸千萬買豪宅？賈躍亭傳美簽將失效被迫回國
2019-11-01 12:46世界日報 北京1日電
樂視控股集團創始人賈躍亭被美媒The Verge爆出8月在申請破產前新買了一套價值300萬美元（約合人民幣2000萬元）的大豪宅。賈躍亭現持L-1簽證，但該簽證前提是其公司必須運轉良好，這意味著賈躍亭可能將被迫回國。
騰訊報導，律師稱賈躍亭在破產申請中提出的計畫不過是為自己擺脫債務的詭計，是一種安慰投資者的策略。一位FF（Faraday Future，法拉第未來）前高級雇員表示同意，稱破產申請是「向債權人的頭開槍」。
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因為計畫中並未提及誰將在未來管理公司，律師對賈躍亭下台或以其他方式放鬆對FF控制的表態表示懷疑。
此外，FF公關負責人回應稱，The Verge所謂「賈躍亭申請破產前買2000萬豪宅」的報導純屬謠言。由於賈躍亭目前已提交個人破產重組申請，任何所謂的透過大宗消費或者代理人轉移資產的行為都會追溯到兩年前，隱瞞不報就是欺詐而直接導致重組失敗，負責人指報導嚴重缺乏常識的造謠。
報導還提到，賈躍亭現持L-1簽證，該簽證前提是其公司必須運轉良好。也就是說，如果FF出現問題破產，或者他在FF的職務不保，賈躍亭可能將被迫返回中國。
按照官方公布的細節來看，截至目前賈躍亭已替公司償還債務超30億美金，待償還債務總額約為36億美金，扣除已凍結待處置國內資產及可轉股的擔保債務，債務淨額約為20億美金。
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