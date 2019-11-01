濟南元曲家張養浩墓碑被鑿字破壞…復原難

2019-11-01 12:42 世界日報 北京1日電



元曲大家張養浩祭文碑遭塗鴉鑿字，鑿壞部分或將無法恢復 (取材自齊魯網) 分享 facebook

作為山東省第二批文物保護單位，位於濟南市天橋區文忠園的元曲家張養浩墓碑遭「塗鴉鑿字」一事持續引發關注。10月31日，北京青年報報導，濟南市天橋區文化和旅遊局表示，目前「塗鴉鑿字」的嫌疑人已被鎖定。工作人員稱，被顏料塗污的部分比較容易清理，但被鑿壞的字或將無法恢復。「後續我們將加強管理，給祭文碑外加一個鋼化玻璃罩作為保護。」

元曲大家張養浩祭文碑遭塗鴉鑿字，鑿壞部分或將無法恢復 (取材自齊魯網) 分享 facebook

據報導，「興，百姓苦；亡，百姓苦。」這句詩出自元曲大家張養浩的《山坡羊潼關懷古》。作為元代濟南名士，張養浩的墓園位於山東濟南市天橋區的文忠園，是山東省第二批文物保護單位。日前這位元曲大家的墓碑遭人塗鴉，祭文碑上的部分文字被人鑿刻後損毀。

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報導稱，此前，文忠園入口處設置了一塊提示牌，上面註明：「張養浩墓園是山東省文物重點保護單位，內有元代著名政治家、散曲家張公養浩園林，並有十分珍貴的石碑、石刻、奇石等重要文物」，並提醒道，「入園者請自覺保護園內的文物及其他設施」。不過，墓碑附近並未設置圍欄等設施。

當地媒體報導稱，張養浩墓園裡遺留有三塊明代石碑、一塊清代石碑，這次被人塗畫的就是兩塊明代祭文碑。石碑上被塗上幾道紅色、綠色的印跡，還有的石碑上被鑿掉了數個刻字，原始字跡已辨認不清。

濟南市文化和旅遊局表示，一周前接到了有人破壞文物的相關舉報，隨後報警處理此事。「從警方那裡得到的反饋是，已經鎖定並控制了嫌疑人，但嫌疑人疑似有精神疾病，是否涉及刑事犯罪、具體如何處理等細節，還有待進一步調查。」

濟南市天橋區文化和旅遊局表示，事發後，當地文保部門已經聘請專業公司和人員對受損祭文碑進行鑑定和補救維修，「塗污的顏料應該可以清理掉，但是被鑿壞的石碑、文字應該是無法恢復的，造成了永久性的損毀。」工作人員表示，「後續將強化日常的維護和管理，我們已經向上級部門申請了一筆資金，聘請了業餘文保員，以進行日常管理和巡查。此外，考慮在墓碑外加蓋鋼化玻璃罩，避免參觀遊覽的市民直接觸碰到墓碑」。