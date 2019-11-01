搭地鐵禁「搞鬼」 擾秩序要法辦

2019-11-01 12:40 世界日報 北京1日電



廣州的一些大城市地鐵站及車廂內都曾出現穿奇異服飾和化奇異妝容的乘客聚集，造成群眾圍觀，甚至令乘客受到驚嚇，擾亂了車站的治安秩序。 (取材自北京青年報) 分享 facebook

近年來一些人為了在萬聖節營造氣氛，選擇帶妝乘坐地鐵，引起其他乘客反感甚至恐慌。近日中國多地的地鐵公司或警方發布提醒：請勿化「恐怖」妝面或裝扮「鬼怪」乘坐地鐵，以免對其他乘客造成不適和恐慌，甚至一些地鐵站，要求參加完萬聖節活動的乘客卸妝。

北京青年報報導，廣州市公安局公共交通分局10月30日發布一則提醒，引發關注。該提醒稱，萬聖節臨近，一些商家和娛樂場所開始舉行各種節日派對。包括廣州的一些大城市地鐵站及車廂內都曾出現穿奇異服飾和化奇異妝容的乘客聚集，造成群眾圍觀，甚至令乘客受到驚嚇，擾亂了車站的治安秩序。

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據報導，廣州公交警方提醒，請「過節」的市民群眾選擇合適的地點開展活動，請勿在地鐵場所搞「行為藝術」。地鐵工作人員將對此類裝扮的乘客和行為進行勸阻。對不聽勸阻或對公共秩序造成不良後果者，公安機關將依法處理。

此外，成都地鐵及珠海市公安局也發布乘車提醒，維護乘車環境。