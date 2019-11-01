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港島萬聖節成這模樣 防暴警催淚彈驅「鬼」

2019-11-01 10:54聯合報 記者許依晨／台北即時報導

昨日是香港禁蒙面法」實施以來首個萬聖節，節日「勝地」蘭桂坊一帶瀰漫催淚煙。帶面具的示威群眾與警方在街頭對峙，警方發射多枚催淚彈驅散人群及帶走多人，催淚煙更飄向蘭桂坊，酒吧紛紛拉下鐵門，歡樂氣氛全變調。

示威者在萬聖節這天，發起港島面具集會遊行，呼籲市民「扮鬼扮馬」慶祝萬聖節，表達對「禁蒙面法」的反對。示威者從銅鑼灣維多利亞公園，遊行到中環蘭桂坊一帶。

綜合香港明報和星島日報報導，每年熱鬧慶祝萬聖節的蘭桂坊，昨氣氛分外緊張，防暴警員不斷巡邏，至晚上約8時，大批市民以及示威者在蘭桂坊外等候進入，但被防暴警築起防線阻擋，人潮湧出蘭桂坊外的威靈頓街及皇后大道中，民眾與持盾牌的警方對峙。

約300名「扮鬼」的示威者被警方重兵攔截後，於是在外圍聚集縱火堵路，警方發射多枚催淚彈驅散人群及帶走多人，催淚煙飄向蘭桂坊，酒吧紛紛關店。另一個場景，示威者也在旺角警署及太子站一帶堵路及破壞，警方驅散人群及拘捕多人。帶深夜近11時，警方離開，催淚氣體漸散，原本未能進入蘭桂坊的市民，才湧入蘭桂坊。

香港政府昨深夜強烈譴責暴徒在旺角及中環蘭桂坊破壞社會秩序。

防暴警在中區驅趕參加萬聖節派對人群離開。圖／翻攝自星島日報
防暴警在中區驅趕參加萬聖節派對人群離開。圖／翻攝自星島日報
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戴面具往蘭桂坊慶祝萬聖節的民眾，途中與防暴警對峙。圖／翻攝自星島日報
戴面具往蘭桂坊慶祝萬聖節的民眾，途中與防暴警對峙。圖／翻攝自星島日報
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香港警方在中環一帶施發催淚彈。圖／翻攝自明報
香港警方在中環一帶施發催淚彈。圖／翻攝自明報
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示威民眾聚集蘭桂坊。圖／翻攝自明報
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萬聖節香港禁蒙面法
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