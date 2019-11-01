融入非遺元素 林俊億賦予皮具新生命
2019-11-01 01:36聯合報 陳文杰、林昉柔／綜合報導
台灣藝術家林俊億來陸發展廿餘年，從事皮具製造行業，一次偶然機會，認識到土家織錦藝術，為傳統工藝所吸引，遂將土家織造技術的非遺元素融入皮具創作。
林俊億作為大陸皮具一級設計師，也是獲頒的輕工皮具教育專家，是目前張家界土家織錦的傳承大使（俗稱錦爺）。此外，還是蘇繡工藝，湘繡工藝及香雲紗的皮具設計師。其主要作品，是透過萃練剪裁方式，與皮具結合，在古典素材中融入創新元素，賦予古色古香的皮具新生命。
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對非遺的傳承與創新，他認為，作品流通促進非遺技藝的傳承，但好的作品也離不開包裝推廣。而對傳承人來說，「視野決定創新高度」，只有掌握真正的文化內涵，才能設計和創作出優秀的產品。
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