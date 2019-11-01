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為了傳承絕學 陳逢顯推廣微雕藝術

2019-11-01 01:36聯合報 陳文杰、林昉柔／綜合報導

台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯。 圖／本人提供
台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯。 圖／本人提供
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台灣藝術家陳逢顯，從事毫芒雕刻創作近40年，100多件微雕作品，廣為國際收藏家、台北故宮、國父紀念館、機關團體等所藏。他認為，「微小領域，無線寬廣，生命的智慧盡在其中，每完成一件作品，都是一個驚奇。」

從紙、木、竹、石、沙，到牙籤、米粒、火柴棒、麵條、雞蛋，甚至螞蟻頭、蜻蜓翅膀等，皆在陳逢顯的精雕細琢下，成為一件件獨特的毫芒雕刻藝術品。

毫芒雕刻製作的困難，是造成其幾乎失傳的因素之一。為使絕學得以傳承，陳逢顯致力向民間推廣毫芒雕刻藝術，成立了雕刻社，廣邀同好加入相關行列。此外，在個人成立的毫芒雕刻博物館，除展出作品，也準備工具，讓民眾體驗毫芒雕刻，擴展大眾接觸毫芒雕刻藝術的機會。

對有意從事毫芒雕刻的青年後輩，陳逢顯建議，個人必須打好美學基礎，尤其是素描及書法方面要多下苦工。由於製作毫芒雕傷眼傷神，保養身體也很重要，維持運動的習慣，創作才能長久。

台北故宮紀念館
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