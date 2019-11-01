南京、揚州 入選全球創意城市網絡
2019-11-01 01:36聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
據新華社報導，總部位於法國巴黎的聯合國教科文組織30日公告，包括南京和揚州在內的66座城市，成為全球創意城市網絡新成員。
根據公告，這66座城市還包括印度孟買、越南河內、秘魯阿雅庫喬、古巴哈瓦那、德國卡爾斯魯厄等。南京和揚州分別以其在文學和美食文化領域的成就入選。
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「這些城市分布在世界各地，它們以各自的方式使文化成為其發展戰略的支柱，而不僅僅是補充。」聯合國教科文組織總幹事阿祖萊在公告中說。
新華社指出，早前，長沙、景德鎮、上海、北京也入選全球創意城市網絡。
2004年，全球創意城市網絡在聯合國教科文組織的倡導下啟動，從民間藝術與手工藝、數字藝術、設計、電影藝術、美食文化、文學和音樂七個領域考察城市的創意能力。目前已有來自全世界的246座城市入選。
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