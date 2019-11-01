35克拉鑽石 進博會大亮點

2019-11-01 01:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二屆進博會首批保稅參展鑽石中，這顆重達35.26克拉的黃鑽最為吸睛。 取自澎湃新聞網 分享 facebook 上海海關31日透露，第二屆中國國際進口博覽會（進博會）首批保稅參展鑽石已順利通關。這批來自比利時的鑽石，單顆重量均為3克拉以上，其中一顆黃色枕形切割成品鑽石重達35.26克拉，是本批鑽石中的「閃亮之星」，預估將成為本屆進博會一大「亮點」。

本屆進博會將於11月5日至10日在上海舉行，屆時將有來自全球150多個國家和地區，超過3,000家廠商前來參展。中新社指出，為保障本屆進博會保稅參展鑽石順利通關，上海鑽石交易所海關提供專道查放，推行個性化監管，實行預約查驗，最大程度做到展品「即時接單、即到即查、即時驗放」。

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上海澎湃新聞報導，這批來自比利時鑽石共計100.77克拉，除了傳統圓形明亮型無色鑽石，還有馬眼形、水滴形、祖母綠形、心形等異形切工和彩色鑽石。當中一顆黃色枕形切割成品鑽石重35.26克拉，是本批鑽石中的「閃亮之星」。

據鑽交所海關工作人員介紹，這批鑽石的進口企業凱吉凱鑽石（上海）有限公司，已是連續兩年參加進博會。由於首屆進博會「鑽石與珠寶精品館」十分「火爆」，該企業特地調整了本屆進博會的參展策略，減少參展鑽石總量、提高參展鑽石的單顆克拉數。

凱吉凱鑽石（上海）有限公司表示，考慮到目前中國鑽石消費市場一般以1克拉以下、無色圓形鑽石為主，該公司還特地挑選異型切工、彩鑽和特大鑽石參展，希望借助進博會平台，在開拓大陸國內鑽石消費市場的同時，也讓更多大陸民眾有機會親眼目睹平日裡難得一見的巨鑽、彩鑽。

報導稱，除上述展商以外，還有另外四家鑽石進口商的多批鑽石也正在辦理鑽石保稅參展手續。