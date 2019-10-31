青島小學生長大想去外交部…華春瑩、耿爽親筆簽名紅了

2019-10-31 16:39 世界日報 中國新聞組╱上海31日電



山東青島超銀學校一名二年級小學生，近日收到中國外交部附有發言人華春瑩、耿爽親筆簽名的信件，引起討論與關注。原來，這名小學生曾在「十一」去信外交部，表達自己長大後想到外交部工作的心願。對此，外交部回信給予其鼓勵。

澎湃新聞報導，這封外交部寄來的信函，讓青島超銀小學一名名叫成果的小女生興奮不已。

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原來，在今年「十一」前，成果寫了一封給外交部的信。在信中，她表達了對中共建政70周年的祝福，同時還表達了長大後想到外交部工作的美好心願。

在此之後，一封掛號信近日寄到了青島超銀小學，又透過班主任轉交到了成果手上。

在這封回信中，外交部為成果點讚，並給予其鼓勵，稱期待在外交隊伍中看到成果的身影。與信函一同附上的，還有外交部發言人華春瑩、耿爽的簽名信封。

信封照片在網上引起熱議，不少網友留言「超級羨慕」、「我也想要」、「牛氣，外交部的紅頭文件」。還有網友表示，「外交部紅頭文件和非手寫信代表著正式性，表明是以外交部名義而非個人名義來對話（很嚴謹），為了不讓整封回信過於冰冷，耿、華兩人簽名便讓人覺得溫暖」。

另有網友質疑，「父母肯定不一般，一般人別寫了，村長都不回你信。」