測專注度？浙江學童戴「頭箍」上課惹議

2019-10-31 16:47 世界日報 中國新聞組╱北京31日電



小學生頭戴「頭箍」上課的場景，近日引發熱議，該產品宣稱可提高學生注意力，但不少家長擔心這款「頭環」可能成為控制學生的工具。

華爾街日報報導，名為FOCUS ONE的「腦機接口頭環」設備出現在浙江金華孝順小學課堂上，學生佩戴這個「頭箍」，可檢測上課的專注度，頭箍會為學生的注意力打分，看是否專心、有沒有轉移注意力。分數透過系統傳到老師的手機，再由老師把「分數」發給家長。

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事實上，浙江金華孝順小學不是中國第一個使用這款設備的學校。

界面新聞報導，上海世外小學境外部已經有40套FOCUS ONE設備供學生使用。今年7月，這家名為BrainCo的腦機接口公司在深圳福田中心書城舉行產品課堂秀。此外，首都師範大學、耶魯大學暑期課堂也和BrainCo合作過試行課堂。

這款產品在進入中國後，單價3500人民幣(約495美元)，並採取代理模式，目前北京、上海、杭州、深圳均已發展了城市代理商。

教育頭環的核心原理在於，透過採集大腦中的生物體徵信號，把生物體信號和人類的意識進行連接和解讀，從而透過外界設備來讀取大腦，以此進行專注力評分。

BrainCo的創始人韓璧丞曾在美國西雅圖醫療設備研究中心工作，後獲得哈佛腦科學中心的博士學位，其公司的創始團隊也多為哈佛求學的華人。除了教育頭環，BrainCo還研發腦機技術輔助假肢產品、腦電波智能假手等產品，其底層技術均為「非侵入式腦機接口技術」。

根據官方介紹，BrainCo發明的教育頭環目標定位在小學生、中學生群體。

報導說，談及價格與效果，受訪的父母們均表示3500元並不昂貴。然而，這款產品依然不是他們的首選，比起未有官方肯定的新技術，父母們現在更願意在傳統的課程中花錢。

不少家長擔心這款「頭環」會成為控制學生的工具，也有網友認為「這是侵害人權，精神壓迫」。還有人表示：「等家長們老了，孩子們可以給家長們也帶上頭環來治療阿茲海默症。」