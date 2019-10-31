15歲少女對話諾貝爾獎得主 網友：別讓我媽看到

2019-10-31 16:44 世界日報 中國新聞組╱北京31日電



第二屆世界頂尖科學家論壇29日在上海開幕，65名包括諾貝爾獎、圖靈獎等全球頂尖科學獎項得主齊聚一堂，被譽「全球最強大腦」聚會。論壇也邀請不少青少年科學家參加，來自上海華東師範大學第二附屬中學的15歲學生談方琳，連續兩年成為最年輕的參會者，其背景引起關注，不少網友直呼太厲害，笑稱「希望我媽別看到！」

中新社報導，世界頂尖科學家論壇由上海市人民政府主辦。參與本屆論壇的科學家，包括44位諾貝爾獎獲得者、21位圖靈獎、沃爾夫獎、拉斯克獎、菲爾茲獎得主在內的65位世界頂尖科學家，與100多位中國科學院院士、中國工程院院士和青年科學家。

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長江日報報導，參加此次論壇的青少年科學家，大多出生於2001—2004年。其中最年輕的一位是來自華東師範大學二附中高一的談方琳，年僅15歲的她，研究成果是「斐波拉契數列與貝祖數的估計」。

這已是談方琳第二年成為「最年輕科學家」，去年的首屆世界頂尖科學家論壇，還在上海市延安初級中學讀初三的她，就成為論壇的座上賓。

之所以受邀出席論壇，是因為談方琳是「中學生英才計畫」中的一員。「中學生英才計畫」是中國科協和教育部自2013年開始組織實施的中學生科技創新後備人才培養計畫。

據報導，談方琳小學就讀於華東師範大學附屬小學，初中就讀於上海市延安初級中學，高中考入了心儀的華東師大二附中。

談方琳的父親為華東師範大學數學老師，受父親影響，談方琳從小就對數學感興趣。

對於女兒受到關注，談父婉拒多家媒體採訪，並表示自己和女兒都不希望受到外界過多影響。

談方琳目前最出眾的成績，是初三時憑藉「斐波拉契數列與貝祖數的估計」，獲得「第33屆全國青少年科技創新比賽」一等獎。

她的研究第一次建立了斐波拉契數列和貝祖數的聯繫。作為應用，解決了貝祖數的最佳上界和下界的估計問題，改進了加拿大數學家Rankin教授於2013年在《美國數學月刊》上給出的一個粗糙的估計式。

談方琳是個對科研執著的女孩。去年，她與2004年諾貝爾物理學獎得主弗蘭克·維爾澤克面對面交流，「弗蘭克教授說保持對科學的好奇與興趣，面對科研難題時的勇敢無畏都很重要。」一年來，談方琳更加努力。

今年，談方琳對話的是光遺傳學創始人、2019年沃倫阿爾珀特獎獲得者吉羅·麥森伯克。在交流環節，吉羅教授告訴她，對於研究者而言，最重要的是面對困難和失敗的時候學會調整心態，重新開始。

「這個回答對我太有啟發了」，談方琳說。

網上多關注談方琳的努力精神，有網友稱「我太慚愧了…」、「連她的研究題目都看不懂」、「希望我媽別看到…」，也有網友回憶起自己15歲在幹什麼。

世界頂級科學家論壇，談方琳（左一）再度成為「最年輕科學家」。圖為她去年參加首屆論壇，與2014年諾貝爾獎科學家面對面交流。圖取自／新聞晨報 分享 facebook