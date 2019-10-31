港警闖住宅大樓逼人跪地搜查 住戶批如日軍向戰俘行刑
2019-10-31 14:00
聯合報 記者李仲維
/即時報導
大批香港防暴警昨（30）日晚間闖入一棟住宅大樓，攔查在場所有人士，並拘捕近20人。網路圖片顯示，當時警方要求所有人舉高雙手面壁下跪。大樓住戶指控警方當時拘留10多名年輕人，要求全體下跪，情景有如日軍對戰俘行刑，質疑警方是侮辱市民，同時對警方擅闖民宅表示不滿。
綜合港媒報導，事件發生在兆軒苑逸生閣，住戶梁先生強調，兆軒苑是私人地方，曾聽聞警方不但擅闖逸生閣大堂，更曾登上高樓層搜捕，質疑警方漠視私有產權，加上強迫疑人下跪，有如日軍對戰俘行刑，但保安室昨晚卻突然無人當班，質疑保全公司失職。
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梁先生稱，當時逸生閣大門一直沒有關上，防暴警趁機闖入大廈，兩名保全僅站於一旁，沒有上前核對警員身分及查問闖入動機。梁先生引述保全經理指出，昨晚保安室因擔心安全而停止服務，警方闖入大廈時，保全人員也沒有上報，現在因硬碟容量有限，只能提供部分片段供查閱。
梁先生批評，保全公司因怕危險而不派人當班的說法荒謬，目前所翻看的片段完結時，仍有大批防暴警聚集大堂，要求保全公司交代事件，並公開全條閉路電視片段。
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