拒國外百萬年薪…北大最美教授 課堂座無虛席
2019-10-31 13:30世界日報 北京31日電
見過史蛟本人或者是看到她照片的人，第一感覺就是很漂亮，她的求學經歷很簡單卻也很亮眼，因為她的本科、碩士、博士都是就讀全球知名的威斯康辛大學麥迪遜分校。國外公司曾給她開出了年薪高達百萬的待遇，可是她卻毅然決然地拒絕了，選擇回到中國。
騰訊報導，她很快就被北大看中，成為了北京大學匯豐商學院的教授。自從開課後，她的名聲在北大學生當中一下子就傳開了，不單單是因為美麗的外表，也因為她淵博的知識讓聽課的學生受益匪淺，所以很快她就被冠以「北大最美教授」的稱號，她的課堂也從來都是座無虛席的，有些甚至是沒有選到她課的學生也來旁聽。
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由於她很早就在國外進行留學，大家對她的過去是不了解的，有兩個問題是大家一直想知道卻又無法得知的，一是她的年齡，而是她的婚姻狀況。但不論如何，她是優秀的，也是受大家歡迎、對學生有幫助的，這就已經夠了。
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