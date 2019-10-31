親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

法庭旁聽攏無？法官簡介案情給你聽，可行嗎？

吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

胡潤房地產企業家榜 許家印蟬聯首富 但身家縮水21%

2019-10-31 12:54世界日報 北京31日電

胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印蟬聯地產首富惟財富縮21%。 (中通社資料照片)
胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印蟬聯地產首富惟財富縮21%。 (中通社資料照片)
分享

胡潤研究院30日發布「2019房地產企業家榜」，恆大集團創辦人許家印以1700億元人民幣(約240億美元)蟬聯地產首富，但身家大幅縮水21%；萬達集團董事長王健林家族曾多次蟬聯地產首富，此次財產縮水8%，以600億元落到第6名。

榜單顯示，38歲的碧桂園集團聯席主席楊惠妍以1600億元穩居榜眼；55歲的龍湖地產創辦人吳亞軍及其家族位居第三。

前十名中，除許家印、王健林家族財富縮水之外，其餘八人的財富均保持上漲。其中，深圳卓越53歲的李華以75%的漲幅居首。

王健林家族曾多次蟬聯地產首富，這次財富縮水8%，以600億元落到第6。胡潤研究院指出，即使轉讓酒店和文旅項目，去年萬達仍然新開業廣場49個，新增持有物業452萬平方米，累計持有物業面積超過3500萬平方米。

李華則以560億元財富，躍居第七，首次進入前十。胡潤研究院稱，卓越目前累計開發量超過2000萬平方米，今年前三季，卓越流量銷售額突破750億元。

分享

數據顯示，中國50位地產企業家總財富超過1.5兆元，平均財富311億元，幾乎達到兩年前的歷史最高值。

值得注意的是，曾經是浙江女首富的周曉光跌出榜單。胡潤研究院表示，房企融資環境收緊，小型房企受到的衝擊相對較大。例如周曉光、虞雲新夫婦的新光爆出債務危機，已經申請破產重組。

胡潤研究院指出，過去一年套現最多的企業家中，有四成來自房地產行業，主要是來自於港股中資房企的分紅。

另外，來自江蘇豐盛的季昌群也因為集團發生債務違約引發企業危機而落榜，佳源的沈天晴則是因為股權多次質押及企業負債率逾八成，受到市場質疑，遭機構做空導致股價下跌；閻志的卓爾則是主業轉型，已幾乎沒有房地產開發的收入來源。

深圳則蟬聯地產企業家設立企業總部的首選，北京第二；接著是上海和廣州，這四大城市占中國全國逾七成。

房地產王健林債務危機
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

拒國外百萬年薪…北大最美教授 課堂座無虛席

2019-10-31 13:30

鑽石一周「長」一克拉 超猛黑科技卻可能不賺錢？

2019-10-31 11:00

入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

2019-10-31 08:30

陸黃金消費量 衰退近1成

2019-10-31 04:19

江西、安徽伏秋連旱 數百萬人受災

2019-10-31 04:18

兩岸海南民宿大會 拚共贏發展

2019-10-31 04:17

江西高校開VR課 最高可獎勵870萬元

2019-10-31 04:17

國際山地旅遊暨戶外運動大會 貴州開幕

2019-10-31 04:16

內地與澳門人資培訓 啟用

2019-10-31 04:16

廣東韶關／五祖弘忍傳衣缽 惠能創禪宗南派

2019-10-31 04:08

廣東韶關／六祖壇經 中國佛教史上偉大革命

2019-10-31 04:07

廣東韶關／大陸現存唯一宋代木雕五百羅漢造像

2019-10-31 04:07

廣東韶關／禪宗祖庭 南華禪寺

2019-10-31 04:03

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57

天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39

重振孝道 不贍養、虐待父母重罰

2019-10-30 16:31

報站廣播變麻辣烤魚廣告 網友：成都地鐵這麼缺錢嗎？

2019-10-30 16:30

網紅景點涼了 玻璃橋意外頻傳河北停運32座

2019-10-30 16:28

「黃繼光捨身…為了妹子？」網店賣畫調侃先烈 遭公益訴訟

2019-10-30 16:24

登錄網站看反華資訊 河北少年挨「批」

2019-10-30 16:04

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

不贍養、虐待父母…大陸官方加大懲處

2019-10-30 00:58

青銅面具「遇見」川劇臉譜 驚豔

2019-10-30 00:16

西藏多布特大橋 美景如畫

2019-10-30 00:13

景德鎮薄胎瓷 厚度0.15毫米

2019-10-30 00:13

天價彩禮娶不起 中國出新規要遏制農村陋習

2019-10-29 17:17

翻滾林俊傑「原味床單」、賣針頭 江蘇11醫護遭停職

2019-10-29 16:12

曾被舉報「賣字斂財」中國書法家協會副主席被查

2019-10-29 15:51

胡潤80後白手起家富豪 「拼多多」黃崢1350億元又榜首

2019-10-29 15:49

觀察站／四中全會「脫貧」奔「小康」南江啟示錄

2019-10-29 15:47

四中全會「推治理能力現代化」 定調治國藍圖

2019-10-29 15:46

騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55

員工不到百人 這家高鐵卻日賺億元…靠山說出來嚇死人

2019-10-29 11:00

貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09

沿岸秋旱 長江委啟動Ⅳ級災防

2019-10-29 01:24

看、嘗、聞、聽 瀋陽味覺博物館開幕

2019-10-29 01:24

廈航泉州首飛克拉克

2019-10-29 01:24

廣西大藤峽 實現大江截流

2019-10-29 01:24
看更多

熱門文章

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

2019-10-30 17:42

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

鑽石一周「長」一克拉 超猛黑科技卻可能不賺錢？

2019-10-31 11:00

大陸首艘國產航母擬刷舷號 再傳服役消息

2019-10-30 14:41

港理大生不滿校長拒與戴口罩畢業生握手 發起校園快閃

2019-10-30 15:37

港浮屍案／HKDI副院長未現身 防暴警一度與學生對峙

2019-10-30 16:25

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

擔心陸委會預算遭砍？陳明通上回氣噗噗今回笑盈盈

2019-10-30 15:35

鴻海工業富聯前3季獲利 年增4.39%

2019-10-30 20:19

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

港議員何君堯遭撤榮譽博士 陸央視挺他：這是「榮譽」

2019-10-30 15:41

手機「非洲之王」傳音控股前三季淨利大增逾7倍

2019-10-30 18:40

陸對台PVC反傾銷稅 不課了

2019-10-30 23:00

聯準會降息 人民幣匯價應聲走高

2019-10-31 11:15

批辱旗罪判決太輕 中共黨媒下指導棋：港律政司應上訴

2019-10-31 10:24

陸藝文巡演涉統戰？ 蘇揆：太過分會阻止

2019-10-30 23:46

天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39

深圳 又見武警演習

2019-10-30 23:46

刺激消費、救經濟 「香港盛宴11月」將擴大舉辦

2019-10-30 21:30

陸委會諮委：陸經濟下滑 使「融台」統戰力道減弱

2019-10-31 10:39

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57

北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家

2019-10-30 21:05

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

網紅景點涼了 玻璃橋意外頻傳河北停運32座

2019-10-30 16:28

我駐美副代表：陸增強對台脅迫 挑戰區域和平

2019-10-30 23:46

大陸10月官方PMI創八個月新低 製造業景氣堪憂

2019-10-31 10:14

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

抗議反蒙面法 港民發起萬聖節遊行

2019-10-31 09:54

香港跟進降息1碼 港金管局總裁指經濟壓力相當大

2019-10-31 09:55

再度闢謠 林鄭月娥：我不會休息

2019-10-30 14:02

胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印、王健林財富縮水

2019-10-30 18:39

報站廣播變麻辣烤魚廣告 網友：成都地鐵這麼缺錢嗎？

2019-10-30 16:30

陸黃金消費量 衰退近1成

2019-10-31 04:19

稅改見效 人均減稅人民幣1.764元

2019-10-31 04:24

江西、安徽伏秋連旱 數百萬人受災

2019-10-31 04:18

融資四面楚歌 逾400家中國房企破產

2019-10-30 19:26

港民主派就禁蒙面法提司法覆核 高等法院今開庭

2019-10-31 11:13

國台辦：ECFA減稅1,628億

2019-10-30 23:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top